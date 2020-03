Anthony Smith a une tête géante et mutante dans l’affiche de l’UFC Lincoln

La tête d’Anthony Smith est si grande qu’elle semble avoir été frappée par Weili Zhang pendant cinq rounds.

Certes, je ne connais rien à la conception graphique, et je ne prétends pas être une sorte d’expert en art, mais je connais une affiche de combat de merde quand j’en vois une. Si la promotion voulait que je regarde Attack of the 50-Eyesores au lieu de UFC Lincoln, alors je dirais “mission accomplie”.

Pourquoi Smith a-t-il un dôme si gigantesque?

“Lionheart” entre en collision avec le vétéran des poids lourds légers Glover Teixeira lors du prochain événement principal de l’UFC Fight Night 173 le samedi 25 avril 2020, en direct sur ESPN + depuis la Pinnacle Bank Arena de Lincoln, au Nebraska.

Smith (33-14) n’a pas participé depuis sa victoire de soumission au quatrième tour contre Alexander Gustafsson à l’UFC Stockholm en juin dernier, grâce à une blessure à la main embêtante qui a nécessité une intervention chirurgicale. Quant à Teixeira (30-7), il a remporté trois victoires consécutives avec deux finitions remontant à l’été 2018.

Ces deux guerriers méritent certainement mieux que cela.