Anthony Smith attribue à Dan Hardy le coup d’envoi de sa carrière en radiodiffusion

Le poids lourd léger de l’UFC Anthony Smith a un horaire chargé ces jours-ci. En plus d’être un mari, un père et un troisième concurrent poids lourd léger à l’UFC, Smith est également animateur de radio sur MMA Tonight sur la chaîne Fight Nation de Sirius XM, et analyste de bureau pour ESPN couvrant l’UFC.

Dans un sport où les combattants dépendent principalement de rester actifs et cohérents à l’intérieur de l’Octogone, Smith, qui a subi une blessure à la main au cours des derniers mois, a pu obtenir plus de travail dans ses fonctions de diffusion. En plus de son travail sur le bureau ESPN et des concerts d’hébergement Sirius XM, Smith devrait affronter Glover Teixeira à l’UFC Lincoln le 25 avril, bien que le statut de l’événement soit actuellement en suspens en raison de la pandémie de COVID-19.

Alors, comment Anthony Smith a-t-il fait carrière dans la radiodiffusion tout en étant un combattant actif de l’UFC? Smite considère l’ancien combattant devenu diffuseur Dan Hardy comme celui qui a aidé à démarrer sa carrière. Lors d’une interview sur Inside The Cage pour BJPenn.com, Smith a expliqué comment un sit-down avec Hardy a tout déclenché pour lui.

«Je créditerais Dan Hardy de ma carrière de diffuseur à 100%. Je ne sais pas si cela se serait passé de la façon dont cela aurait été sans Dan Hardy. »- @ lionheartasmith explique comment @danhardymma l’a aidé à démarrer sa carrière de diffuseur

Complet: https://t.co/ETM3qTPAJG pic.twitter.com/0OFXwbhZkH

– Mike Pendleton (@ MP2310) 30 mars 2020

«Je suis un peu tombé dedans, tu sais? Je créditerais Dan Hardy de ma carrière de diffuseur à 100%. Je ne sais pas si ça se serait passé comme ça, si ce n’était pas pour Dan Hardy. En fait, cela remonte au Shogun [Rua] combat, le combat Shogun a vraiment changé ma vie entière. Non seulement en termes de carrière en ce qui concerne les combats, mais c’était la première fois que j’avais une conversation avec Dan Hardy, c’était la première fois que je combattais en Europe. Lors de la réunion de combat avec l’équipe de diffusion, le talent et les producteurs … J’ai toujours été un grand fan de Dan Hardy, j’ai adoré son style, j’ai adoré la façon dont il s’est battu, j’ai adoré le mohowak et la façon dont il était. Au cours de sa transition vers la radiodiffusion, j’ai toujours aimé son état d’esprit et sa façon de penser aux combats, et je pensais que j’aimerais m’asseoir et avoir une conversation avec lui et parler de combats. “

Alors qu’il se préparait pour son combat contre Shogun Rua, Smith a finalement eu l’occasion de s’asseoir et de parler avec Hardy et il a déclaré que la conversation avait tout commencé pour sa carrière de diffuseur.

“Nous sommes assis dans ces réunions et les producteurs vont poser des questions, les gars qui appellent les combats ont des questions, et honnêtement, ces réunions sont généralement de 10 à 15 réunions. Dan Hardy et moi nous sommes assis à cette réunion, en nous parlant pendant environ une demi-heure. Il ne s’agissait pas seulement de mon combat, il s’agissait de combats sur la même carte, des philosophies de combat en général, et les producteurs étaient du genre «que diable vient-il d’arriver? Pourquoi n’avons-nous pas vu ça à la caméra? »Alors le lendemain, ils m’ont frappé et ont dit:« Hé, nous avons vraiment apprécié votre chimie et celle de Dan Hardy, vous asseyeriez-vous et feriez-vous un Facebook Live avec lui pendant 30 minutes? c’était comme si et nous l’avons fait le lendemain, et ça a explosé, mec, c’était fou. »

Une histoire très fascinante pour savoir comment Anthony Smith a commencé à diffuser et comment Dan Hardy a joué un grand rôle dans le démarrage de “Lionheart” en tant qu’analyste.

Cet article a été publié sur BJPenn.com le 30/03/2020