Anthony Smith contrarié par les médias du MMA a transformé l’histoire de l’invasion de domicile en rivalité avec Jon Jones

Le concurrent des poids lourds légers de l’UFC, Anthony Smith, est contrarié par le fait que les médias du MMA aient transformé sa récente histoire d’invasion de domicile en rivalité avec le champion Jon Jones.

Smith et Jones, bien sûr, se sont rencontrés en mars dernier à l’UFC 235, et Jones a de nouveau défendu le championnat des poids lourds légers de l’UFC avec une victoire à l’unanimité. Les deux sont restés pour la plupart cordiaux depuis ce combat sur les réseaux sociaux et lors des interviews. Mais lorsque Smith a récemment raconté l’histoire de l’invasion de son domicile par un ancien lutteur présumé alimenté par la drogue au milieu de la nuit, Jones l’a utilisé pour tirer sur Smith.

Smith a fini par tirer sur Jones en retour, et tout d’un coup, l’histoire de Smith repoussant un intrus s’est transformée en une histoire sur la rivalité entre Jones et Smith. S’adressant à MMAjunkie.com, Smith se demande pourquoi les médias ont décidé de faire cela.

«Ils ont pris une histoire que je ne voulais pas raconter de toute façon et l’ont prise de cette catastrophe qui s’est produite dans ma maison et l’ont transformée en Jon Jones contre Anthony Smith, ce qui est exactement ce que Jon Jones voulait. C’est pourquoi il a dit quelque chose. C’est une opportunité pour Jon d’entrer dans les médias, il le fait tout le temps. Chaque fois qu’Izzy (Adesanya) se bat, de qui avez-vous des nouvelles? Jon Jones. Quiconque. Nommez votre putain de personne. Chaque fois que Jon peut en obtenir, il en obtiendra. Je ne peux pas croire que les médias aient été d’accord avec Jon qui a profité de cette opportunité pour le saisir », a déclaré Smith.

Smith a déclaré que bien qu’il ne soit pas satisfait de la façon dont l’histoire de l’invasion de domicile a fini par être de lui renforçant Jones, il a également dit qu’il comprenait pourquoi cela s’était produit en fonction du fonctionnement du monde des médias. Il n’est tout simplement pas d’accord avec cela.

“Je ne suis pas ici pour attaquer les médias. Je n’ai jamais été le combattant pour attaquer les médias. C’est une épée à double tranchant. Nous pouvons utiliser la morale, mais ne prétendons pas que la morale génère du trafic et attire l’attention sur votre site. Je comprends ça. Je n’ai juste pas besoin de l’aimer. Je le comprends bien. Si Jon Jones va me tweeter et être un connard sur quelque chose de personnel, je comprends. Si vous n’allez pas écrire à ce sujet, ni le retweeter, ni le commenter en tant que point de vente MMA, vous manquez parce que quelqu’un d’autre le fera. J’ai compris. Les clics, les likes et le trafic sont importants. Je comprends cela, mais je n’ai pas à l’aimer. Je ne suis pas ici pour attaquer les médias. C’est décevant. Ça craint », a déclaré Smith.

Êtes-vous d’accord avec ce que Anthony Smith a dit à propos des médias?