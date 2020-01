Anthony Smith contre Glover Teixeira prêts pour l’événement principal de l’UFC Lincoln, quatre autres combats officiels

Anthony Smith et Glover Teixeira seront les vedettes du prochain voyage de l’UFC à Lincoln, au Nebraska, en avril.

La promotion a annoncé vendredi que les deux titres seront à la tête de l’UFC Lincoln le 25 avril. Les deux ont tous deux parlé de se battre, et des sources ont déclaré à BJPENN.com que le match était initialement ciblé pour l’UFC Brasilia, mais Smith ne voulait pas se battre au Brésil . Au lieu de cela, il obtiendra son souhait de combattre aux États-Unis.

Anthony Smith vient de remporter une victoire sur Alexander Gustafsson lors de l’événement principal de l’UFC Stockholm en juin. La victoire sur Gustafsson l’a ramené dans la colonne des victoires après la perte de décision face à Jon Jones pour le titre des poids lourds légers.

Depuis qu’il a grimpé jusqu’à 205 livres, Smith a une fiche de 4-1, ses trois autres victoires devant Volkan Oezdemir, Shogun Rua et Rashad Smith. «Lionheart» est actuellement classé troisième de la division.

Depuis son combat avec Gustafsson, Smith a été opéré de la main et est en convalescence.

Glover Teixeira, quant à lui, est sur une séquence de trois victoires consécutives et vient de remporter une victoire par décision partagée sur Nikita Krylov. Avant cela, il avait soumis Ion Cutelaba et Karl Roberson. Sa dernière défaite est venue aux mains de Corey Anderson. Le Brésilien est classé neuvième dans la division et a remporté des victoires notables sur Ryan Bader, Ovince Saint. Preux et Jared Cannonier.

L’UFC a également annoncé que Cynthia Calvillo ferait ses débuts en mouche contre Antonina Shevchenko sur la carte. Calvillo vient de faire match nul contre Marina Rodriguez. Shevchenko, quant à lui, est revenu dans la colonne des victoires avec une victoire de soumission sur Lucie Pudilova.

Evan Dunham fera également son retour dans le sport après avoir annoncé sa retraite en septembre 2018. Il est actuellement sur une séquence de deux défaites avec une défaite contre TKO contre Francisco Trinaldo et Olivier Aubin-Mercier. Johnson est également sur une séquence de deux défaites consécutives après avoir abandonné une décision à Stevie Ray et avoir été éliminé par Josh Emmett.

Les deux autres combats sont Anthony Rocco Martin affrontant David Zawada au poids mi-moyen et Andrew Sanchez combattant Zak Cummings au poids moyen.

