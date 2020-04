Anthony Smith déchire Jon Jones, un f * cking douchebag, pour avoir réagi à son invasion de domicile

Récemment, Anthony Smith a fait face à une terrifiante invasion de domicile où il a été contraint d’arrêter un intrus qui est entré par effraction dans sa maison avec sa femme et ses enfants dormant à quelques mètres de là.

L’ancien prétendant au titre des poids lourds légers a parlé de la rencontre effrayante avec MMA Fighting tout en disant que l’intrus a refusé de cesser de le combattre, peu importe le nombre de fois où il l’a frappé.

À la suite du récit déchirant de Smith sur l’incident, l’actuel roi de 205 livres, Jon Jones, a pesé sur sa propre prise en disant «content qu’Anthony est OK» et en ajoutant ensuite «aucun mec n’aurait laissé ma maison marcher.»

La seconde moitié de ce commentaire ne s’est pas bien passée avec Smith après avoir vu ce que Jones avait à dire.

“Quel moment parfait pour fléchir, Jon, au milieu d’une catastrophe comme celle-ci dans ma maison”, a déclaré Smith lors de son émission de radio Sirius XM. «Quelle occasion parfaite de fléchir à quel point vous êtes génial. Juste au moment où vous pensiez «c’est assez admirable de la part de Jon Jones de tendre la main et de me souhaiter bonne chance», et alors que vous continuez à lire, vous vous dites «oh c’est vrai, j’ai oublié que vous êtes toujours en train de baiser une douchebag». son opportunité de s’insérer et de s’assurer que tout le monde sait à quel point il est cool et mauvais. …

“Juste une seconde, j’ai pensé que vous étiez humain et que vous aviez une âme, puis j’ai réalisé que vous êtes toujours le même morceau de merde que vous avez toujours été. … Tu es vraiment un connard. “

Compte tenu de la nature de la situation, Smith sait que rien n’était idéal pour lui face à une invasion de domicile, surtout quand il pensait que la personne qui s’était introduite par effraction dans sa maison portait probablement une arme à feu ou un couteau à l’époque.

Smith a finalement arrêté l’intrus et a ensuite aidé deux policiers différents à le maîtriser avant de placer des menottes sur le suspect.

Indépendamment de la façon dont tout cela s’est déroulé, Smith ne veut clairement pas entendre les commentaires de Jones sur la façon dont il l’aurait mieux fait.

“Tout d’abord, j’ai eu le pire des cas”, a déclaré Smith. “Nous comprenons Jon, vous êtes partout sur Twitter et Instagram avec toutes vos armes et votre chien cool, mais je me suis fait prendre. Je me suis fait prendre en train de glisser, dans le pire des cas. Les armes n’étaient pas proches: pas typique. La porte était ouverte: pas typique. Je ne comprends pas ce qu’il veut dire. C’est vraiment facile de s’asseoir là et d’aller «si ce gars était venu chez moi, je l’aurais simplement battu, je l’aurais fait ceci et cela, je l’aurais abattu.»

“Il est vraiment facile de dire que jusqu’à ce que vous soyez pris au piège et que vous soyez éveillé depuis huit secondes et que vous soyez au milieu d’un foutu pandémonium jeté au milieu de votre salon sans pantalon. Personne n’est prêt pour cette merde. Il est vraiment facile de se plier sur Twitter. “