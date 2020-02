Anthony Smith: ‘Deontay Wilder n’a jamais réussi à battre Tyson Fury’

Image via @lionheartasmith sur Instagram

Le monde du sport entier a bourdonné sur le match revanche Deontay Wilder contre Tyson Fury de samedi dernier, qui a vu Fury remettre à Wilder sa première défaite professionnelle et remporter le titre WBC des poids lourds via un arrêt de 7e ronde. Anthony Smith, l’un des derniers membres de la communauté des sports de combat à avoir participé à ce combat, est le concurrent des poids lourds légers de l’UFC.

Pendant MMA Tonight sur Sirius XM, une émission que Smith co-anime, il n’a pas freiné la performance de Wilder contre Fury. Il a également évoqué la réaction de Wilder à l’arrêt du combat dans son coin et a partagé peu d’optimisme quant au fait que Wilder pourrait jamais battre Tyson Fury.

Commençant par la frustration de Wilder envers son entraîneur Mark Breland, qui a jeté l’éponge pour arrêter le combat, Smith a déclaré alors qu’il avait dit la même chose à ses entraîneurs de jeter l’éponge, Wilder avait déjà une clause de revanche dans son contrat.

“Soyons réels ici, il combattait Tyson Fury, peu importe quoi, car ils avaient tous deux des clauses de revanche”, a déclaré Smith. “Donc, comme si vous allez combattre ce type, que vous le battiez ou non, vous devez le combattre à nouveau. Ce que j’essaie de faire, c’est de parler de deux perspectives complètement différentes ici. De mon point de vue où je suis en tant que combattant, gardez cette fichue serviette de Dieu dans votre putain de seau de Dieu, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Mais si je veux m’en sortir, premièrement, la boxe n’a plus besoin de blessures ni de tragédies. Avec des poids lourds qui pèsent 270 livres, vous lancez des tirs dans la tête et vous ne bloquez pas la plupart d’entre eux? C’est une mauvaise image et c’est vraiment dangereux. “

Après qu’on lui ait demandé s’il acceptait l’idée que Wilder n’avait aucune chance de battre Fury dans ce combat ou à l’avenir, Smith ne s’est pas retenu. Bien qu’il ait admis qu’il était fan de Wilder, il ne le voyait pas battre Fury à l’avenir.

“Je vais vous dire que Deontay Wilder n’a jamais tiré pour battre Tyson Fury”, a déclaré Smith. “Je suis fan et j’aime sa mentalité. J’adore la façon dont il se bat, j’aime tout ce que Deontay Wilder représente. Il ne peut pas battre Tyson Fury.

Smith a également expliqué pourquoi Wilder a livré une performance aussi décevante sur le ring.

“De l’exterieur [Wilder] semble émotionnellement épuisé dans certaines de ces interviews, mais Tyson Fury peut se battre de plusieurs façons », a déclaré Smith. “Maintenant qu’il a trouvé un moyen de battre Deontay [Wilder], ce n’était même pas proche, je n’appellerais même pas ça un concours. Il semblait que Deontay Wilder ne faisait pas partie de Tyson Fury. Je déteste dire ça. Ça fait mal de dire que parce que j’aime Deontay Wilder en tant que boxeur, en tant que personne, en tant que combattant, j’aime tout de lui. Il ne va tout simplement pas battre Tyson Fury, il y a trop de trous. »

Même s’il ne voit pas Wilder battre Fury à l’avenir, Anthony Smith continuerait de dire qu’il est toujours intéressé à voir une trilogie se battre entre les deux – mais pas tout de suite.

Êtes-vous d’accord avec Anthony Smith? Tyson Fury a-t-il définitivement le numéro de Deontay Wilder?

