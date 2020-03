Anthony Smith fait le point sur son combat pour le Main Event de l’UFC Lincoln

Avec l’avenir des événements de l’UFC en avril dans les airs en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, les combattants attendent un mot sur la suite. Alors que l’attention de Dana White s’est concentrée sur le fait de faire de l’UFC 249 le meilleur événement possible, il y a d’autres combattants qui attendent des informations sur leurs événements. L’un de ces combattants, Anthony Smith, devrait affronter Glover Teixiera lors de l’événement principal de l’UFC Lincoln le 25 avril.

Dans une interview exclusive avec BJPenn.com, Smith a discuté de l’incertitude entourant son combat et explique pourquoi, en tant que combattant, il doit continuer à se battre malgré la pandémie. En ce qui concerne l’état d’avancement de son combat dans sa ville natale de Lincoln, au Nebraska, Smith dit que la situation est en suspens en ce moment.

«Je pense que le lieu et l’emplacement sont en l’air en ce moment. Ça craint, je voulais vraiment me battre à Lincoln. Mais se bat-il vraiment à Lincoln si les fans ne sont pas impliqués? – @ lionheartasmith met à jour son événement principal UFC Lincoln

“Vous savez que c’est un peu en l’air en ce moment. C’est dans l’air, mec, je ne sais pas ce qui va se passer. Dana [White] et Hunter [Campbell] m’a assuré à 100% que je me battrais, je pense que l’endroit et le lieu et des trucs comme ça, je pense que c’est un peu en suspens en ce moment, et je pense qu’ils sont en train de le comprendre. Ça craint, je voulais vraiment me battre à Lincoln, je veux vraiment.

COVID-19 a touché de nombreuses personnes dans le monde de tous les jours et dans le monde des sports de combat, et Anthony Smith pense que si les fans ne sont pas en mesure d’assister à l’événement à Lincoln, cela enlève le moment spécial qu’il espérait, mais se rend compte de sa situation n’est pas aussi mauvais que les autres pendant la pandémie.

“Mais, est-ce vraiment un combat à Lincoln si les fans ne sont pas impliqués? C’est en quelque sorte l’idée de combattre là-bas. Toute cette pandémie de coronavirus, ça a été difficile pour tout le monde et je ne vais pas m’asseoir ici et pleurer et m’en plaindre, parce que je pense que je suis dans une meilleure position que beaucoup de gens en Amérique et dans le monde. Je ne veux pas avoir l’air d’être pauvre, pauvre, pitoyable moi, mais j’ai combattu toute ma carrière pour arriver à un point où je peux faire la une d’un événement dans mon pays d’origine et finalement je le fais et ensuite ça va être retiré par le putain de Coronavirus. Je ne dis pas que ma situation est pire que celle des autres, mais cela m’a définitivement frappé assez dur ici à la maison.

S’ils le peuvent, l’UFC et Dana White aimeraient reprendre les combats plus tôt que tard en commençant par l’UFC 249 le 18 avril et lorsqu’on a demandé à Smith s’il était optimiste que son action se déroulerait encore au Nebraska, il lui restait encore de l’espoir.

«Un peu, un peu, je pense que si l’État et la commission le permettent, ils peuvent le faire dans des circonstances vraiment spéciales avec une équipe de production limitée, peut-être raccourcir le groupe de coin et le garder jusqu’à 8 personnes dans une pièce et un vestiaire. Il y a des façons de le faire, cela dépend juste de ce que disent l’État et la commission. »

Anthony Smith est à quelques semaines de pouvoir vivre un rêve de carrière de combattre à la maison, mais ces plans peuvent être déraillés en raison de la pandémie de COVID-19, mais en ce qui concerne le combat prévu, “Lionheart” est toujours en pleine forme mode de préparation pour cela.

