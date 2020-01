Anthony Smith: Jon Jones est «définitivement battable» chez les poids lourds légers

Image: @ufc sur Instagram

Daniel Cormier a récemment affirmé que Jon Jones, qui a régné sur la division des poids lourds légers pendant des années, est imbattable dans sa catégorie de poids natale. Selon les estimations de Cormier, Jones ne sera renversé que par les poids lourds. Anthony Smith, qui a perdu une décision face à Jones début 2019, n’est pas d’accord.

🔊 Daniel Cormier pense que seul un poids lourd peut battre Jon Jones, qu’en pense @lionheartasmith? Il s’est ouvert à @RJcliffordMMA sur SiriusXM Fight Nation 👊🎙️👊🎙️👊🎙️ pic.twitter.com/f344PYqfDw

– MMA sur SiriusXM (@MMAonSiriusXM) 29 janvier 2020

“Je pense qu’un poids lourd aurait beaucoup plus de facilité”, a déclaré Smith sur Fight Nation de Sirius XM (via MMA Junkie). «J’aime Daniel, je travaille avec Daniel, je ne suis pas d’accord avec Daniel. Comme. Je l’entends parler de Jon Jones comme ça tout le temps; Je ne l’ai pas vu. Genre, je ne me sentais pas comme ça quand j’étais là-bas avec Jon Jones. Évidemment, j’ai eu mes propres problèmes… mais je ne me sens pas comme ça. Je n’avais pas l’impression d’être là-dedans avec un mec qui était imbattable, et quand j’entends parfois «DC» parler, j’ai l’impression qu’il parle de quelqu’un qui est imbattable. »

Smith a poursuivi, partageant sa conviction que Cormier de tous les gens devrait reconnaître que Jones peut être battu. Il rappelle que Cormier a bien performé dans son deuxième combat avec Jones jusqu’à ce qu’il se fasse couper avec un coup de tête.

“Surtout un homme qui gagnait le deuxième combat et qui vient de se faire couper et mettre bas”, a déclaré Smith à propos de Cormier. «Je pense que tous les juges avaient« DC ». Il gagnait chaque minute de chaque round jusqu’au point où il a été frappé, donc je me sens toujours très mal à l’aise quand j’entends «DC» parler comme ça. Un, parce que je ne vois pas ça quand je l’ai vu le combattre pour la deuxième fois. J’ai vu un gars qui était définitivement battable, et je ne me sentais pas comme ça quand j’étais là-bas avec Jon Jones. “

Alors que Smith croit que Jones peut être battu à 205, il reconnaît que le champion sera beaucoup plus battable en poids lourd.

«Une taille plus importante aiderait-elle absolument? Pour sûr. Si j’étais plus grand et plus grand de quelques pouces et que j’avais quelques pouces de plus sur moi, c’est plus facile à faire, c’est sûr. De plus, si vous êtes un poids lourd et un grand attaquant de puissance, vous pouvez peut-être vous en tirer avec Jon Jones sans avoir à être meilleur que lui pendant tout un combat. C’est ainsi que je le vois. “

Êtes-vous avec Anthony Smith là-dessus? Jon Jones peut-il être battu à 205 livres?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/01/2020.