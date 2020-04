Anthony Smith n’a jamais voulu rendre publique l’histoire d’une invasion de domicile

Anthony «Lionheart» Smith revient en action le 13 mai contre Glover Teixeira dans son premier combat depuis la soumission d’Alexander Gustafsson en juin 2019. Eh bien, il a eu techniquement un autre combat depuis lors: début avril, un individu clairement perturbé a fait irruption chez Smith. au milieu de la nuit, le forçant à une bagarre désespérée alors que sa femme et ses enfants se cachaient dans une chambre à l’étage.

Bien que j’aimerais penser que la plupart des gens étaient très sensibles à la nature traumatisante d’une telle confrontation, la nature d’Internet signifie que nous avons pu lire beaucoup de prises stupides de personnes stupides sur la façon dont Smith aurait dû fouetter l’agresseur potentiellement drogué. sans effort, comment il aurait dû l’étouffer frère et autres bêtises. C’est une chose de le voir sur les réseaux sociaux, mais le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a sauté sur la pile avec de vrais tweets insipides sur le sujet.

À un mois de tout le drame, Smith ne semble pas aussi contrarié par les commentaires de Jones que les médias MMA sautent sur ces commentaires et le servent de #contenu. Il a également révélé que si cela ne tenait qu’à lui, il n’aurait jamais rien dit à propos de l’incident mais l’UFC l’a convaincu de prendre de l’avance sur l’histoire car elle sortirait finalement (encore une fois, putain de média !!)

“Je suis plus déçu que les médias – de toute façon, je ne voulais pas raconter ce qui s’est passé dans ma maison”, a déclaré Smith à MMA Junkie. «Si cela ne tenait qu’à moi, je ne l’aurais dit à personne. Mais je suis une personnalité publique et ça va sortir. Si ça va sortir, je préfère que ce soit à mes conditions. La façon dont l’UFC et mon avocat ont dit que si ça devait sortir dans le monde, alors ça pourrait aussi bien sortir de ma bouche par opposition à un média avec 27 followers écrit quelques taureaux ** t Écriture de 250 caractères sur n’importe quel site de taureaux ** t MMA. ”

. @ lionheartasmith dit qu’il est toujours prêt à se battre le 25/04 même après avoir repoussé un intrus chez lui ce week-end. Il s’agit d’une vidéo pour le suspect après qu’il aurait pénétré par effraction dans la maison d’un autre homme avant de se rendre chez Smith. Smith décrit ce qui s’est passé. @ 3NewsNowOmaha pic.twitter.com/mGwSlTjimo – Jake Wasikowski (@jakewasikowski) 9 avril 2020

«Ensuite, cela deviendrait tordu et interprété, puis il y aurait des rapports de police qui sont super courts et un paragraphe. Je préfère que cela vienne de la source. Je vais vous dire ce qui s’est passé. Du point A au point B, c’est ainsi que nous y sommes arrivés. Je ne voulais pas lui dire pour commencer. “

“Ils ont pris une histoire que je ne voulais pas raconter de toute façon et l’ont prise de cette catastrophe qui s’est produite dans ma maison et l’ont transformée en Jon Jones contre Anthony Smith, qui est exactement ce que Jon Jones voulait”, a poursuivi Smith. “C’est pourquoi il a dit quelque chose. C’est une opportunité pour Jon d’entrer dans les médias, il le fait tout le temps. Chaque fois qu’Izzy se bat, de qui avez-vous des nouvelles? Jon Jones. Quiconque. Nommez votre putain de personne. Chaque fois que Jon peut en obtenir, il en obtiendra. Je ne peux pas croire que les médias aient été d’accord avec Jon qui a profité de cette opportunité pour le saisir. “

Eh bien, pour être honnête, je ne connais pas de point de vente qui se soit rangé du côté de Jones dans ce “ boeuf ” particulier … tout le monde convient qu’il y a une ligne en ce qui concerne les sujets de smacktalk et ce qui est arrivé à Smith et à sa famille n’était en aucun cas du fourrage approprié pour les drive-bys Twitter. Comme d’habitude, Jones a essayé de se pencher sur son personnage de scumbag et est allé trop loin. Comme d’habitude, les médias MMA l’ont couvert parce que bon, la GOAT présumée du MMA étant un douchebag si insensible est toujours une nouvelle, même si Jones est capable d’aller aussi bas est bien connu de tout le monde dans le sport.

Mais je sympathise certainement avec Smith pour avoir à divulguer tout ce qui concerne l’invasion de domicile. Qui veut poser des questions et revivre cela dans des entretiens pendant des mois? Qui veut que cela apparaisse dans les conversations tout au long de la semaine de combat alors que Smith se prépare à affronter Glover Teixeira le 13 mai en Floride? Le danger pour la famille de Smith était très réel et Smith devait y faire face non seulement dans le moment mais dans un avenir prévisible de manière très publique. Cela ne semble pas amusant.