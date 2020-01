Anthony Smith ne pense pas que Jon Jones soit imbattable aux poids lourds légers

Anthony Smith n’a pas été en mesure de résoudre le casse-tête de Jon Jones, mais il ne croit pas qu’il faudra un poids lourd pour vaincre le champion en titre de 205 livres.

Ce point de vue est en conflit avec son collègue et analyste des poids lourds légers de l’UFC, Daniel Cormier, qui a récemment déclaré à BT Sport qu’il ne pensait pas que Jones pouvait être battu dans sa catégorie de poids actuelle. Cormier n’a pas réussi à vaincre Jones à deux reprises tandis que Smith a perdu une décision unanime face à Jones dans l’événement principal de l’UFC 235 en mars dernier.

L’opinion de Cormier est que Jones rencontrera son match quand il fera enfin une transition très attendue (mais non garantie) vers les poids lourds; Smith, cependant, pense que Jones peut perdre à un poids lourd léger.

“Je pense qu’un poids lourd aurait beaucoup plus de facilité”, a déclaré Smith à SiriusXM. «J’aime Daniel, je travaille avec Daniel, je ne suis pas d’accord avec Daniel. Je ne vois pas – je l’entends parler de Jon Jones comme ça tout le temps. Je ne l’ai pas vu. Genre, je ne me sentais pas comme ça quand j’étais là-bas avec Jon Jones. Évidemment, j’ai eu mes propres problèmes et je pense que plus tard j’écrirai un livre et je raconterai toute l’histoire à ce sujet, mais je ne me sens pas comme ça. Je n’avais pas l’impression d’être là-bas avec un mec qui était imbattable.

«Et quand j’entends DC parler parfois, j’ai l’impression qu’il parle de quelqu’un qui est imbattable. Surtout un homme qui gagnait le deuxième combat et qui vient de se faire écraser et de se faire réprimer. Je veux dire, je pense que tous les juges avaient DC up, il gagnait chaque minute de chaque round jusqu’au point où il a été expulsé. »

Cormier a perdu une décision unanime face à Jones lors de leur première rencontre à l’UFC 182, puis a perdu par coup de tête KO deux ans plus tard lors de l’UFC 214 (ces derniers résultats ont ensuite été annulés sans concours lorsque Jones a été testé positif pour les substances interdites). L’ancien lutteur olympique a semblé s’en tirer mieux lors de la deuxième rencontre avant de terminer au troisième tour.

Dans le propre essai de Smith, il a été largement surpassé par Jones dans un combat de cinq rounds qui était léger sur l’action. Pourtant, il a parlé de vouloir rematcher Jones et de la façon dont son approche serait différente. Il a reconnu que s’il était un poids lourd entrant dans la cage avec Jones, il aurait certains avantages intégrés.

“Donc, je me sens toujours très mal à l’aise quand j’entends DC parler comme ça”, a déclaré Smith. “Premièrement, parce que je ne vois pas que quand je l’ai vu le combattre pour la deuxième fois, j’ai vu un gars qui était définitivement battable. Et je ne me sentais pas comme ça quand j’étais là-bas avec Jon Jones.

«Une taille plus importante aiderait-elle à coup sûr. Si j’étais plus grand et plus grand de quelques pouces et que j’avais quelques pouces de plus sur moi, c’est certainement plus facile à faire, c’est sûr. De plus, si vous êtes un poids lourd et que vous êtes un grand attaquant de puissance, vous pouvez peut-être vous en tirer avec Jon Jones sans avoir à être meilleur que lui pendant tout un combat. C’est ainsi que je le vois. “