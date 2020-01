Anthony Smith n’est pas d’accord avec Cormier que Jon Jones est imbattable

Anthony Smith n’est pas d’accord avec l’idée de Daniel Cormier selon laquelle seul un poids lourd peut potentiellement battre Jon Jones.

S’exprimant sur Fight Nation de Sirius XM, l’ancien challenger du titre des poids lourds légers de l’UFC Smith (32-14 MMA, 8-4 UFC) a déclaré qu’il n’avait pas l’impression de rivaliser avec un combattant imbattable lorsqu’il a affronté Jones (25-1 MMA, 19 -1 UFC) à l’UFC 235.

Smith a perdu le combat par décision unanime, où Jones a pu contrôler le combat dans le corps à corps, jetant une vaste gamme de frappes aux jambes, au corps et à la tête.

Mais malgré sa défaite contre Jones, Smith ne pense pas que Jones soit invincible.

“Je pense qu’un poids lourd aurait beaucoup plus de facilité”, a déclaré Smith. «J’aime Daniel, je travaille avec Daniel, je ne suis pas d’accord avec Daniel. Comme. Je l’entends parler de Jon Jones comme ça tout le temps; Je ne l’ai pas vu. Genre, je ne me sentais pas comme ça quand j’étais là-bas avec Jon Jones. Évidemment, j’avais mes propres problèmes,… mais je ne me sens pas comme ça. Je n’avais pas l’impression d’être là-dedans avec un mec qui était imbattable, et quand j’entends parfois «DC» parler, j’ai l’impression qu’il parle de quelqu’un qui est imbattable. »

Cormier a combattu Jones deux fois, perdant la première sortie par décision unanime, et le match revanche à l’UFC 214 par KO, qui a ensuite été jugé non contesté en raison de l’échec de Jones à un test de dépistage de drogue.

Smith, cependant, pense que Cormier gagnait ce combat, avant de terminer au troisième tour, c’est pourquoi il est confus à certains commentaires de Cormier.

“Surtout un homme qui gagnait le deuxième combat et qui vient de se faire couper et mettre bas”, a déclaré Smith. «Je pense que tous les juges avaient« DC ». Il gagnait chaque minute de chaque round jusqu’au point où il a été frappé, donc je me sens toujours très mal à l’aise quand j’entends «DC» parler comme ça. Un, parce que je ne vois pas ça quand je l’ai vu le combattre pour la deuxième fois. J’ai vu un gars qui était définitivement battable, et je ne me sentais pas comme ça quand j’étais là-bas avec Jon Jones.

«Une taille plus importante aiderait-elle absolument? Pour sûr. Si j’étais plus grand et plus grand de quelques pouces et que j’avais quelques pouces de plus sur moi, c’est plus facile à faire, c’est sûr. De plus, si vous êtes un poids lourd et un grand attaquant de puissance, vous pouvez peut-être vous en tirer avec Jon Jones sans avoir à être meilleur que lui pendant tout un combat. C’est ainsi que je le vois. “

Smith rebondirait de sa défaite à Jones, avec une soumission de «Performance of the Night» sur Alexander Gustafsson. Il revient à l’action le 25 avril, quand il affronte Glover Teixeira dans l’événement principal de l’UFC Lincoln.

.