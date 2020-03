Anthony Smith pense qu’il pourrait battre Jon Jones dans un match revanche

Après que leur premier combat n’ait pas eu son chemin, Anthony Smith pense que s’il avait un autre combat contre le champion des poids lourds légers Jon Jones, les choses se passeraient différemment du premier. À l’UFC 235 en mars 2019, Jones a battu Smith par décision unanime dans ce qui était la première tentative d’or UFC pour “Lionheart” après avoir quitté la division des poids moyens.

À la suite de son combat contre Jones, Smith allait vaincre Alexander Gustafsson, deux fois champion du titre, par une soumission au quatrième tour. Après avoir pris du temps en raison de chirurgies, Smith devrait revenir et faire face à Glover Teixiera le 25 avril qui devrait avoir lieu à Lincoln, au Nebraska, mais en raison de la pandémie de COVID-19, l’emplacement et le lieu sont en l’air comme maintenant.

Alors qu’il travaille pour revenir à un autre coup de titre, Smith reste concentré et confiant qu’il peut battre Jones. Dans une interview exclusive avec BJPenn.com, Smith a déclaré que si une revanche devait avoir lieu entre les deux, il était confiant que les choses seraient très différentes.

“Je ne veux pas m’asseoir ici et faire des excuses mais je pense qu’il est clair pour tout le monde de l’extérieur que je n’étais pas moi quand j’étais là-dedans. Je pense qu’être moi suffit, je le pense vraiment. Honnêtement, je me suis beaucoup amélioré depuis et j’ai juste besoin d’entrer et d’être moi-même et je n’étais pas moi-même là-dedans et je n’avais pas la capacité d’être moi-même là-dedans. Je pense que juste cette pression et cette capacité à avancer et à mettre cette pression sur Jon est mon plus grand atout. »

Image: @UFC sur Instagram

Reconnaissant qu’il a juste besoin de redevenir lui-même à l’intérieur de l’Octogone, Smith a déclaré que Jon Jones sait qui il est et de quoi il est capable, et cite qu’il est invaincu dans les matches de sa carrière.

«Jon a eu plus de mal à m’abattre que beaucoup de gens. Je n’ai eu aucun problème à être sur le terrain avec Jon Jones et il le sait. Son jiu-jitsu me connaît, on se connaît. Il y a une raison pour laquelle Jon ne s’est pas engagé dans la lutte avec moi. Mais je pense juste continuer à mettre la pression, et je ne m’inquiète pas avec quiconque dit, j’ai le pouvoir dans chaque main pour arrêter quelqu’un. C’est juste que je n’ai jamais eu cette opportunité avec Jon Jones. Encore une fois, je ne vais pas faire d’excuses, mais j’ai l’impression d’avoir 25 minutes de données sur Jon Jones et il n’a pas beaucoup tiré de moi, et je pense que c’est un avantage. Je n’ai jamais perdu un match revanche, et je ne prévois pas qu’il commence avec Jon Jones. “

Jones a récemment affronté Dominick Reyes à l’UFC 247 et a gagné par décision unanime dans un combat qui aurait pu aller dans les deux sens, mais le champion a conservé son titre. Jones s’est retrouvé en difficulté juridique jeudi matin et même s’il est peu probable qu’il y ait une punition immédiate par l’UFC, il y a maintenant une opportunité pour les prétendants légers comme Anthony Smith de faire une déclaration au sommet de la division.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPenn.com le 26/03/2020