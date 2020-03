Anthony Smith prédit son arrivée contre Glover Teixeira

Le concurrent léger et lourd Anthony Smith rentre chez lui pour son prochain combat, et il est presque aussi heureux avec l’adversaire qu’il l’est avec son retour aux sources.

Smith affrontera le vétéran brésilien Glover Teixeira dans l’événement principal de l’UFC sur ESPN + 31 à Lincoln, Neb., Le 25 avril dans une confrontation entre deux percutants de 205 livres qui ont un grand respect l’un pour l’autre.

“Oui, j’adore ça, mec”, a-t-il récemment déclaré à MMA Junkie. “Je suis plus satisfait de l’emplacement, c’est sûr. Mais je suis heureux d’amener un gars comme Glover Teixeira à Lincoln. Il n’y a pas de bavardage; nous avons beaucoup de respect les uns pour les autres. Il ne va pas venir détruire mon état. Il sera évidemment en territoire hostile, mais il recevra un accueil chaleureux. Les gens du Nebraska sont respectueux, et ils vont évidemment applaudir pour moi, mais je ne pense pas que quiconque va le maltraiter. J’en suis ravi. “

Smith a admis qu’il était surpris par la décision de l’UFC de retourner à Lincoln si peu de temps après leur événement d’août 2018 à la Pinnacle Bank Arena. Mais “Lionheart” a dit qu’il était ravi de rentrer chez lui et de présenter ses compétences devant les gens de son pays d’origine.

“Ils étaient juste à Lincoln il n’y a pas si longtemps, alors j’ai été vraiment surpris qu’ils soient prêts à revenir et à me faire la une des journaux”, a-t-il déclaré. «Cela a été l’un de mes éléments de liste de seau toute ma carrière, j’ai toujours voulu revenir au Nebraska et faire la une d’un événement là-bas et en quelque sorte montrer à tout le monde ce que je fais. Je suis sur la route depuis toujours, et je n’ai jamais eu un événement UFC aussi près que Chicago, donc c’est incroyable d’être de retour au Nebraska. “

Smith et Teixeira ont passé du temps ensemble dans le passé, au Brésil et plus récemment à Las Vegas, où ils ont tous deux participé à l’épreuve de grappling Quintet Ultra pendant la Semaine de la lutte internationale. Smith dit que la paire se salue maintenant comme de vieux amis, mais a également déclaré que leur amitié prendrait un siège arrière la nuit de combat quand ils se précipiteraient à l’intérieur de l’octogone.

“Il est l’un des bons gars de ce sport et, surtout ces jours-ci, je pense que certains de ces gars sont une race mourante”, a-t-il déclaré. «Il n’a toujours été que respectueux envers moi. Il m’a beaucoup aidé au Brésil. Chaque fois que nous nous voyons, c’est une étreinte, c’est une poignée de main et un câlin. La dernière fois que j’ai vu Glover, nous avons bu une bière ensemble, donc il n’y a pas de bœuf.

«Nous sommes tous deux des concurrents de très haut niveau. Je sais qu’il est compétitif et qu’il est super puissant et dangereux, donc vous ne pouvez pas être trop absorbé par la gentillesse d’un gars, car il va aller là-bas et essayer de me décoller la tête, c’est sûr. “

Smith dit qu’il espère que la victoire sur Teixeira le préparera à un combat n ° 1 lors de sa prochaine sortie, avec le Polonais Jan Blachowicz son prochain adversaire préféré.

“Très probablement Jan, car il vient de remporter une victoire”, a déclaré Smith. «Je préfère combattre Jan, car il vient de remporter la victoire, avec quatre performances phénoménales contre quatre durs. C’est le combat que je veux après Glover. Mais vous ne pouvez pas regarder à travers Glover – c’est là que vous commencez à rencontrer de gros problèmes. “

Cela dit, Smith croit avoir le numéro de Teixeira et a prédit une fin de ronde moyenne à tardive contre le vétéran brésilien rusé.

“Je pense que ce sera une troisième ou quatrième ronde”, a déclaré Smith. «Je ne sais pas si ce sera un KO ou une soumission, mais je pense que finalement il sera frustré et qu’il devra commencer à prendre de mauvais coups. Que je puisse en profiter avec une soumission ou un KO, je ne suis pas sûr. Ça va me prendre un peu de temps.

«Glover est un mec dur, il est rusé, il existe depuis longtemps. Ça va prendre un certain temps pour briser un gars comme ça et mentalement, il est difficile à briser. Mais je pense que je vais finir Glover. “

