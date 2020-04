Anthony Smith raconte sa vie ou sa mort pour arrêter un intrus lors d’une invasion de maison «terrifiante»

Il est difficile pour Anthony Smith de mettre en mots les émotions qu’il a ressenties après que sa femme l’ait réveillé en panique dimanche dernier matin pour lui dire qu’un intrus était entré par effraction dans leur maison d’Omaha, au Neb.

L’incident a eu lieu dimanche après 4 heures du matin, lorsqu’un homme identifié plus tard par le service du shérif du comté de Douglas (Nouveau-Brunswick) alors que Luke Haberman est entré dans la maison de Smith par une porte de garage ouverte après avoir prétendument pénétré dans une autre maison du même quartier quelques minutes plus tôt.

“Ma femme me réveille et me frappe juste fort et dit:” Anthony, quelqu’un est dans la maison “”, a déclaré Smith dans une interview avec MMA Fighting. “Alors je me suis assis et j’ai entendu une voix d’homme crier d’un endroit profond et sombre. Je l’ai déjà dit, mais je n’ai jamais entendu un homme crier comme ça ou une personne. C’était tellement sombre et c’était terrifiant.

“Vous devez juste découvrir ce que c’est. Je dois sortir. J’ai donc tourné le coin et il y a un homme étrange debout dans une salle informatique à environ 15 pieds de moi. Il est en quelque sorte fléchissant vers moi et il marche vers moi et il crie juste au sommet de ses poumons. Je viens de décoller. J’ai décidé de le renverser. C’est là que le chaos a commencé. “

Selon le concurrent léger de 31 ans, il s’est retrouvé au sol avec l’intrus alors qu’il commençait à lui donner des coups de poing et des coudes pour tenter de le maîtriser.

En même temps, l’épouse de Smith se précipitait pour protéger leurs trois filles et sa mère, qui se trouvait également dans la maison au moment de l’incident. Un appel a été placé au 911 alors que Smith avait du mal à garder le contrôle de l’assaillant, qui avait encore du mal à se libérer malgré les coups répétés.

Dans ces premiers instants, Smith était convaincu qu’il allait être abattu ou poignardé et il essayait juste de blesser l’intrus autant que possible afin que sa famille soit toujours en sécurité.

“Écoutez, quand je l’ai engagé, j’étais certain qu’il avait une arme”, a déclaré Smith. «Je pensais qu’il allait avoir une arme à feu ou un couteau. Personne ne vient chez vous à quatre heures du matin sans armes, non? Je pense qu’il est là pour me faire du mal et il vient vers moi, alors mon plan était – ça a l’air morbide – mais j’essayais juste de lui céder la tête le plus rapidement possible.

“Parce que j’étais sûr qu’il allait y avoir un coup de feu qui aurait explosé sous peu, et que je devais faire autant de dégâts que possible pour m’assurer que lorsque la mort qui s’ensuivait, je pensais arriver – ça avait l’air stupide maintenant, mais à ce moment-là, c’était comme ça – s’il me poignardait dans le ventre ou me tirait dans la poitrine dans l’échauffourée, je devais faire autant de dégâts que possible pour m’assurer que ma famille pouvait sortir, ou au au moins l’achever. “

Heureusement, l’intrus n’avait pas d’arme sur lui, mais Smith dit qu’il était encore presque impossible à contrôler alors que la bagarre se poursuivait pendant environ six minutes jusqu’à ce que la police locale arrive enfin sur les lieux.

Je pense qu’il est là pour me faire du mal et il vient vers moi, alors mon plan était – ça a l’air morbide – mais j’essayais juste de lui céder la tête le plus rapidement possible.

Même après que les policiers soient entrés dans la résidence, Smith a déclaré qu’ils avaient encore du mal à contrôler Haberman, qui se battait constamment jusqu’à ce qu’il travaille avec deux policiers différents pour tenir ses poignets et mettre des menottes.

“J’ai été choqué qu’il ait pu absorber la punition”, a déclaré Smith. “Honnêtement, je m’en fiche. Je vais dire la vérité. J’essayais de casser son crâne. Coudes et coups de poing et genoux tombants comme j’étais [Quinton] “Rampage” Jackson. C’était tout ce que j’avais.

“Je lui ai donné tout ce que j’avais jusqu’à ce que je réalise qu’il n’avait pas d’arme, [and] c’est là que j’ai reculé un peu. Mais pendant les premières minutes où j’ai pensé qu’il avait quelque chose, il a obtenu 110% de tout ce qu’Anthony Smith a. Et il était conscient à la fin. Il a combattu tout le temps. Il ne s’est jamais arrêté. »

Smith a dit que c’était une situation très effrayante, mais après que sa femme l’ait informé de l’intrus, il n’y avait pas d’autre alternative que de poursuivre l’homme qui s’est introduit par effraction dans sa maison et qui pourrait nuire à sa famille.

“Je souhaite qu’il y ait un meilleur mot, mais je ne peux que l’utiliser terrifié”, a déclaré Smith. «Je n’ai jamais été aussi terrifiée par quoi que ce soit de toute ma vie.

“Le pire, c’est que vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas vous échapper. Il n’y a nulle part où aller. Il est chez moi. Il n’y a qu’une seule chose entre mes trois filles et lui et c’est moi. Que faire? Vous n’avez pas le choix. “

Dans la partie peut-être la plus bizarre de tout le combat qui a suivi, Smith dit que Haberman s’est calmé à certains moments avant de recommencer à lutter. Après que la police l’ait finalement menotté et placé en garde à vue, Smith a raconté qu’il s’était même excusé pour l’altercation.

“C’était tellement bizarre – il a vécu tellement d’émotions différentes”, a déclaré Smith. “Il y a eu quelques moments où il y a eu un moment de clarté et de calme pendant une seconde, puis il a de nouveau paniqué. J’avais quelques mots pour lui quand tout était fini et il était assis à l’indienne, son pauvre petit visage de chiot.

«Il est tout coupé, il saigne, il est battu, il est enflé et maintenant je ne fais que le malmener émotionnellement. Je lui dis juste tout ce que je voulais dire et il me regarde droit dans les yeux, je ne l’oublierai jamais et dit: “Hé mec, je suis désolé.” Je ne pouvais pas y croire. “

Au lendemain de l’incident, Smith dit que sa famille est toujours ébranlée par ce qui s’est passé, mais heureusement, personne d’autre n’a été blessé à l’extérieur de l’intrus. Haberman a finalement été accusé d’intrusion criminelle, un délit dans le Nebraska.

“Tout le monde est bon”, a déclaré Smith. «Sur le plan émotionnel, les enfants ont peur et ma femme a du mal avec ça. Elle n’a jamais vécu quelque chose comme ça. Ils ont du mal à dormir, alors ils dorment dans ma chambre. Nous avons donc un lit complet en ce moment, c’est sûr. “

Tout cela s’est passé à moins de trois semaines du retour prévu de Smith au combat, où il affrontera Glover Teixeira dans l’événement principal d’une carte UFC Fight Night le 25 avril.

Malgré l’invasion de domicile, Smith promet que cela ne l’empêchera pas de participer à la compétition, et il est en communication constante avec l’UFC depuis l’incident.

“Je ne laisserai pas ce type affecter ce que je dois faire et ma capacité à subvenir aux besoins de ma famille”, a déclaré Smith. “Je vais y aller et je vais demander à l’UFC s’ils affrètent tous mes voyages si je peux apporter [my family] avec moi. Je ne m’inquiète même pas de son retour ou autre. Je ne veux tout simplement pas les quitter parce que je veux qu’ils se sentent à l’aise. “