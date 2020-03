Anthony Smith veut de grands combats ou un titre pour Glover Teixeira

Anthony Smith est à la recherche d’un grand combat ou d’un retour en arrière avec Jon Jones après avoir combattu Glover Teixeira.

Dans l’événement principal de l’UFC Lincoln, Smith se battra à domicile contre Teixeira. Pourtant, avec la pandémie de COVID-19 en cours, “Lionheart” sait que si le combat est déplacé vers un endroit différent, il est peu probable qu’il sera en mesure de se battre à nouveau à la maison. La raison? Il s’attend à battre facilement Teixeira, puis obtiendra un tir au titre ou de grands combats et sera bientôt le champion des poids lourds légers de l’UFC.

«Ce pourrait être la dernière chance de combattre dans mon pays d’origine. Si les choses se passent comme je les vois pour moi, je pense que j’aurai une performance dominante sur Glover », a déclaré Smith à ESPN. “Je pense que je vais le faire sortir de là rapidement, puis nous cherchons de gros combats et nous envisageons le paiement à la séance et nous envisageons bientôt de potentiels coups de titre. Ce genre de choses n’arrive pas au Nebraska.

«Je pense à l’avenir, comme si je savais que je pouvais battre Jon Jones. Quand j’ai battu Jon Jones, quelles sont les chances que nous revenions jamais au Nebraska? Peu probable », a-t-il poursuivi. «Ces combats vont se dérouler à Vegas et dans de grands endroits. Et, aussi mauvais que cela puisse être, le Nebraska n’est pas un foyer pour le MMA. Donc, sachant que ça craint, que si cela ne se produit pas maintenant, cela ne se produira peut-être jamais et c’est vraiment difficile. “

Anthony Smith vient de remporter une victoire sur Alexander Gustafsson. Avant cela, il a laissé une décision à Jon Jones pour la ceinture. Depuis la victoire sur le Suédois, il souffre d’une blessure à la main qui a entraîné plusieurs interventions chirurgicales.

Compte tenu de l’état actuel de la division des poids lourds légers, Smith pourrait très bien être à deux victoires d’un tir au titre.

Selon vous, qui serait le prochain pour Anthony Smith s’il battait Glover Teixeira? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/03/2020.