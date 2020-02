Anthony Smith veut que la commission du Texas s’excuse auprès de James Krause et annule la décision de lutte

Image via @lionheartasmith sur Instagram

Le poids lourd léger de l’UFC Anthony Smith veut que le Département des licences et de la réglementation du Texas présente des excuses à James Krause et annule sa perte à l’UFC 247 contre Trevin Giles.

La communauté des arts martiaux mixtes a pris les armes après l’UFC 247 en raison d’une série de décisions douteuses prises par les juges tout au long de la nuit. L’un des principaux exemples de cela est venu lors du combat préliminaire Trevin Giles contre James Krause où le juge Joe Soliz a attribué le premier tour à Giles, bien que beaucoup pensent que Krause a clairement remporté ce tour.

Après avoir révélé par TSN que Soliz avait des liens étroits avec le gymnase Elite MMA et l’entraîneur-chef de Giles, Anthony Smith avait ce qui suit à dire à ce sujet.

🤦🏽‍♂️ M. Soliz et Texas AC doivent une explication à l’ensemble de la communauté MMA et doivent des excuses à James Krause et ont fait en sorte que L ne soit pas contesté. Il n’a pas été secoué de façon équitable lors d’un concours équitable. https://t.co/2qgT6RZtUw

“Monsieur. Soliz et Texas AC doivent une explication à l’ensemble de la communauté MMA et doivent des excuses à James Krause et ont fait en sorte que L ne soit pas contesté », a écrit Smith. “Il n’a pas été secoué équitablement lors d’un concours équitable.”

Au fil du temps, il semble que de plus en plus de combattants se prononcent sur la qualité du jugement dans les arts martiaux mixtes. L’UFC 247 pourrait bien être la paille qui brise le dos du chameau, surtout après l’événement principal entre Jon Jones et Dominick Reyes qui a provoqué pas mal de controverses.

Nous espérons et espérons que cela servira de catalyseur à quelque chose qui change dans le fonctionnement de certaines commissions, mais c’est loin d’être une garantie. Le championnat de combat ultime doit faire face à de nombreuses villes et pays du monde entier, et il y aura toujours des complications.

La méthodologie derrière la notation va certainement être remise en question, ne serait-ce que pour voir s’il existe ou non des mesures à prendre pour améliorer le statu quo.

En ce qui concerne spécifiquement James Krause, son manager a récemment confirmé qu’il prévoyait de faire appel de la perte de décision partagée qu’il avait subie à Trevin Giles. Qu’ils réussissent ou non, ils ont certainement aidé à entamer une conversation importante, car le paysage du jugement en MMA continue d’être flou.

