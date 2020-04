Anthony Smith veut une victoire historique de l’UFC contre Glover Teixeira

Anthony Smith s’entraîne depuis longtemps pour son retour dans l’octogone, et il veut que ce travail acharné porte ses fruits d’une manière historique.

Smith affrontera Glover Teixeira dans la tête d’affiche légère et lourde de la carte de combat de l’UFC du 13 mai. Il devait à l’origine se produire le 25 avril à Lincoln, au Nouveau-Brunswick, mais l’événement a été parmi plusieurs reporté par la promotion en raison de la pandémie de coronavirus.

L’UFC a annoncé vendredi qu’elle allait reprendre ses opérations avec l’UFC 249 le 9 mai, puis déployer deux événements supplémentaires la semaine suivante. Smith (32-14 MMA, 8-4 UFC) rencontre Teixeira (30-7 MMA, 13-5 UFC) sur la vitrine en milieu de semaine, qui a lieu au VyStar Veterans Memorial Arena à Jacksonville, en Floride, et il veut faire un déclaration en soumettant le Brésilien, qui n’a pas tiré parti d’une carrière de 37 combats qui remonte à ses débuts en juin 2002.

“Je pense qu’avec ma pression et étant juste précis, je pense que j’ai besoin d’une arrivée tardive”, a déclaré Smith au MMA Junkie. «Je pense que Glover va être forcé de prendre de mauvaises photos pour rester en sécurité et je pense que ce sera une soumission. Cela signifierait beaucoup pour moi. Obtenir une soumission convaincre quelqu’un d’aussi annoncé que Glover Teixeira sur le terrain? C’est une très bonne ceinture noire. Mais moi aussi. Je pense que Glover va être difficile à éliminer et j’essaie d’être un peu plus intelligent avec mes mains ces jours-ci. Nous allons donc augmenter le volume, nous allons réduire la puissance un peu et être un peu plus tactiques. Je vais voir si nous pouvons soumettre Glover Teixeira. “

Compte tenu de son travail acharné pour le combat, Smith a déclaré qu’il voulait ce gros gain de battre Teixeira d’une manière qu’aucun autre homme n’a. Cela fait plus de 11 mois que “Cœur de Lion” a concouru à l’heure de la nuit de combat, car il a été contraint de subir plusieurs interventions chirurgicales suite à sa victoire sur Alexander Gustafsson en juin.

Les plans originaux de Smith prévoyaient un retour en février, mais lorsque l’UFC a révélé qu’il organiserait un événement à Lincoln, qui est près de chez lui, Smith a choisi d’attendre jusqu’à la fin avril. Puis la crise du COVID-19 est arrivée et a plongé le monde entier dans une situation sans précédent, ce qui a poussé Smith à revenir encore plus loin. Il a également subi une invasion de domicile bien documentée au milieu du camp d’entraînement.

Le retard le plus récent a forcé Smith à retirer légèrement son pied du gaz pendant l’entraînement, mais il a dit qu’il serait prêt pour la nuit de combat. Il a dit qu’il se sentait confiant dans les précautions que l’UFC prévoit de prendre pour le protéger contre le coronavirus, et il est reconnaissant à Teixeira qui a lui aussi tenu bon.

“C’est toujours mon homme principal, Glover”, a déclaré Smith. “Je vous le dis: je ne me suis pas demandé une seconde si Glover allait faire ce combat. Cela en fait une partie qui a été un grand soulagement pour moi. Ce n’est qu’un joueur. Il se présente quand il dit qu’il va se présenter et c’est pourquoi Glover Teixeira a toujours eu mon respect. Mais cela ne change rien au fait que je vais y aller et essayer de lui enlever la tête. Je respecte ce mec. Il n’a pas hésité une seconde. Il a été dans ce combat avec moi à travers tous les changements de date et tous les reports. Nous avons été dans ce truc prêt à rouler chaque fois qu’ils sont prêts à nous mettre là-bas. Des accessoires pour lui. »

Smith admet qu’il a définitivement eu des camps d’entraînement plus fluides, et vu le climat actuel, ce n’est pas une surprise. Il est un vétéran du jeu depuis longtemps et sait comment endurer des moments difficiles menant à un combat. Cette situation particulière est inégalée, mais Smith a déclaré que cela ne faisait que renforcer la motivation pour être déchaîné à l’intérieur de l’octogone le 9 mai.

“Je suis prêt à me battre”, a déclaré Smith. «Je suis en forme, je suis forte. Je n’ai pas trop peur pour être honnête, je me suis cogné. J’ai les yeux noirs et (explétif), mon nez est tout éclaté. Je vais dur. J’ai poussé, poussé, poussé tout ce temps. Vos trucs lancinants typiques. J’ai passé à autre chose. J’ai hâte d’y retourner. Je dois juste continuer, pousser à travers. Son entraînement n’est plus aussi normal qu’avant, mais bon sang, nous allons y aller et nous allons faire un spectacle. “

