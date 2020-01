Antonio Carlos Jr. contre Makhmud Muradov retiré de l’UFC Brasilia

Une blessure empêchera Antonio Carlos Jr. Recommencer la compétition au Brésil comme prévu.

Le Brésilien de 29 ans, numéro 14 du classement, avait un combat programmé avec l’Ouzbékistan Makhmud Muradov pour lui UFC Fight Night Brasilia, mais une blessure a entraîné la suppression du concours de l’événement.

Cela a été confirmé par Muradov dans ses réseaux sociaux.

Voir ce post sur Instagram

Ассаламу Алейкум Добрый день! К сожалению мой следующий бой 14 марта отменён. Мой соперник получил травму, желаю ему скорейшего выздоровления, надеюсь в будущем мы ещё встретимся в октагоне ✊🏻 Моя команда ведёт переговоры по поводу следующего боя, где и когда будет следующий бой скоро сообщим Ин Ша Аллах 🤲🏻 Всем вам большое спасибо за вашу поддержку ✊ 🏻 все по воле Всевышнего Альхамдулиллах 🤲🏻☝🏻❤️ —————————————————————— Ahoj Všem moc mě à mrzí, ale mam pro vás špatnou zprávu. Zápas contre Brazílii který se měl konat 14.3. C’est bohužel neuskuteční můj soupeř Carlos Jr est zranil i to k tomuhle sportu patří a já bych mu rad popřál brzké uzdravení. Snad se ještě někdy utkáme. Nebudu součástí turnaje contre Brazílii ale à nevadi my jedeme dál a mákáme. Stále jednáme s UFC jakmile budu vědět ou dalším zápase určitě vám dám vědět. Děkuji za vaší podporu. ————————————————————- Salut tout le monde, je suis vraiment désolé, mais j’ai de mauvaises nouvelles pour vous. Mon match annoncé, au Brésil, contre Carlos Jr. ne se produira pas. Mon adversaire a été blessé et n’est pas en mesure de participer à cette prime. Cela, comme beaucoup d’autres choses misérables, appartient simplement à ce sport et je voudrais seulement lui souhaiter un rétablissement rapide. Espérons que nous nous battrons les uns contre les autres dans le futur! Par conséquent, je ne participerai pas au tournoi au Brésil, mais peu importe, nous continuons et continuons à travailler encore plus dur. Nous négocions avec l’UFC, et dès que je saurai quelque chose de nouveau, à propos de mon prochain combat, je vous le ferai certainement savoir. Merci pour votre soutien! —————————————————————— #muradov #alhamdulillah #tmt #ufc

Un post partagé par Makhmud “Mach” Muradov (@makhmud_muradov) le 13 janvier 2020 à 13h26 PST

Bien qu’il soit actuellement sur une séquence de deux défaites consécutives, Jr. avait remporté cinq combats d’affilée, terminant quatre d’entre eux par mataleón.

Muradov, quant à lui, n’a plus perdu depuis 2016 et maintient une bonne dynamique avec onze combats d’affilée. Au cours de l’octogone, il a remporté les deux combats qu’il a joués et vient de KO Trevor Smith dans le UFC Fight Night Washington.