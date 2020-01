Antonio Carlos Junior contre Makhmud Muradov rayé

Salut tout le monde, je suis vraiment désolé, mais j’ai de mauvaises nouvelles pour vous. Mon match annoncé, au Brésil, contre Carlos Jr. ne se produira pas. Mon adversaire a été blessé et n’est pas en mesure de participer à cette prime. Cela, comme beaucoup d’autres choses misérables, appartient simplement à ce sport et je voudrais seulement lui souhaiter un rétablissement rapide. Espérons que nous nous battrons les uns contre les autres dans le futur! Par conséquent, je ne participerai pas au tournoi au Brésil, mais peu importe, nous continuons et continuons à travailler encore plus dur. Nous négocions avec l’UFC, et dès que je saurai quelque chose de nouveau, à propos de mon prochain combat, je vous le ferai certainement savoir. Merci pour votre soutien!

L’UFC sur ESPN + 28 aura lieu le 14 mars à Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil. La carte devrait être diffusée sur ESPN +.

