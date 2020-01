Aperçu de l’UFC 246: les allégations d’agression sexuelle de Conor McGregor compliquent une industrie incapable de les gérer

Conor McGregor fait l’objet d’une enquête pour agression sexuelle dans son pays d’origine irlandaise, ce qui a rendu son inclusion dans l’événement principal de l’UFC 246 à la carte (PPV) une proposition risquée, du moins du point de vue des relations publiques. Heureusement pour la promotion, les gens en dehors de la bulle des sports de combat prêtent rarement attention à ce qui se passe dans les arts martiaux mixtes (MMA), donc en tant que sport, si l’on peut appeler cela (je préfère la lutte contre les prix), nous n’avons jamais été tenus à un niveau supérieur la norme.

Pas en tant que fans, combattants, membres des médias ou même promoteurs.

La conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 246 s’est tenue mercredi à Las Vegas, Nevada, non loin de là où “Notorious” affrontera le vétéran de longue date Donald “Cowboy” Cerrone – pas étranger aux allégations d’agression sexuelle – dans les cinq tours principaux de samedi soir. un événement. Une chose étrange s’est produite pendant la partie questions et réponses de la procédure et j’ai essayé d’analyser les réactions dans la foulée.

Si vous avez manqué une partie (ou la totalité) du presseur, le journaliste respecté Morgan Campbell a cherché à se faufiler quelques questions pour le NY Times sur le statut de l’enquête de McGregor, qui semble être la seule fois où quelqu’un donne un bien immobilier à l’UFC. J’utilise le mot «furtif» car il m’est difficile de croire qu’un journaliste de son intelligence et de son expérience du monde réel ne savait pas à quoi s’attendre. Les fans présents l’ont arrosé de huées, le président de la promotion Dana White l’a frappé pour l’enquête et le McGregor, typiquement bavard, s’est refermé comme une serrure à la banque.

Il n’y aura jamais un bon moment ou un bon endroit pour ce genre de questions, car UFC est (toujours) une entreprise privée qui vit et meurt grâce à la force de sa marque. Les attractions bancables comme McGregor, ainsi que Brock Lesnar, Georges St-Pierre et Ronda Rousey avant lui aident certainement à améliorer les résultats, mais l’UFC est la véritable star du spectacle et des combattants – dans la courte fenêtre, ils doivent gagner leur vie – sont principalement des accessoires pour décorer des décors en direct. “Mangez ce que vous tuez”, a rappelé White aux privilégiés les moins favorisés.

Au cours des répliques de boo-gate, la brigade Twitter a défendu la ligne de questionnement de Campbell et a réprimandé la promotion pour gâcher la procédure. “Les fans de MMA sont les pires”, a été répété à plusieurs reprises. Mais ce qui s’est passé mercredi a révélé les limites du MMA de haut en bas parce qu’à bien des égards, tout le monde avait raison et tout le monde avait tort. Il est déjà assez difficile de naviguer dans les eaux troubles d’allégations très médiatisées – notamment des agressions sexuelles – lorsque tout le monde dans le mélange est au-dessus de la table. Dans une industrie aussi loufoque que le MMA? C’est presque impossible.

Folks, un homme adulte qui se présente comme «The Schmo» est un membre des médias. Laissez cela pénétrer une minute et pensez à certaines des autres conférences de presse récentes que vous avez vues dans les sports traditionnels. Imaginez laisser les fans entrer dans le dernier presseur des Patriots après que Tom Brady et Cie se soient fait rebondir des éliminatoires de la NFL par les Titans du Tennessee. Ou demander à Bill Belichick de retirer les pouvoirs des journalistes qui posent les mauvaises questions. Ça n’arrivera jamais. Mais le MMA est différent et je dirais que les règles sont également différentes, mais allez … quelles règles? L’analyste chevronné Luke Thomas a comparé cet événement de presse le plus récent à l’UFC à un rassemblement de peps au lycée, mais pour moi, cela ressemblait plus à une sitcom scénarisée. Les personnages récurrents aboyaient le dialogue, les membres du public exprimaient leurs réactions.

Qui peut leur en vouloir? Les fans ont été invités à la conférence de presse afin que l’UFC puisse en rassembler un rouleau B debout et applaudir chaque fois que McGregor ouvrait la bouche. Vous savez, des drapeaux irlandais ondulant d’avant en arrière sous les lampes de Las Vegas alors que la flèche flottait et tissait pour rester en phase. Vient à portée de main pour des forfaits promotionnels astucieux comme celui-ci. La plupart des participants sont venus pour le culte des héros et rien d’autre; ils ne se soucient pas du journalisme ou d’aller au fond de l’histoire qui génère actuellement le plus de clics. En même temps, c’était un peu troublant d’entendre des gens huer quand quelque part à l’autre bout du monde, une personne se remet d’une agression sexuelle.

Cela nous amène à McGregor. Je sais qu’il est facile de s’asseoir ici et de dire: «Si j’étais innocent, je le crierais depuis les toits», car je ne suis pas sur la sellette et je n’ai pas d’équipe d’avocats ou de spécialistes de l’UFC qui me disent pour garder ma bouche fermée. Je n’ai pas non plus des millions de dollars à protéger contre une action en justice qui pourrait être crédible ou non. Ce que je sais, c’est que McGregor – qui a déjà nié les accusations en novembre dernier – n’a pas été arrêté ou accusé d’un crime et a droit à une procédure régulière. Il n’est pas obligé de répondre aux questions des médias et je ne peux qu’imaginer à quel point il doit être terrible de croire que vous êtes innocent, seulement pour que la marque mondiale vous considère comme la plus grosse merde des sports de combat (et c’est déjà arrivé). Je dirais que c’est probablement aussi douloureux que de regarder une personne que vous croyez avoir été agressée sexuellement vous faire défiler autour de “Sin City” pendant que les fans et les médias lui lèchent les bottes. Aucun de nous ne sait ce qui s’est réellement passé et nous ne devons pas faire semblant, alors je suppose que nous devons plutôt essayer de localiser ce terrain d’entente flou où nous tempérons notre damnation de l’accusé sans abandonner notre empathie pour la victime. D’après ce que j’ai vu ces derniers jours, cette industrie reste mal équipée pour le travail.

C’est pourquoi je donne également un laissez-passer à la personnalité de longue date des médias, Ariel Helwani, qui a consciencieusement mentionné les allégations d’agression sexuelle lors de son long entretien avec McGregor pour ESPN. Je ne sais pas pourquoi quiconque ayant une compréhension du fonctionnement de cette industrie peut ignorer Helwani pour lober les balles de softball. Il travaille pour ESPN, le même réseau qui a récemment signé un contrat de diffusion de plusieurs millions de dollars pour télédiffuser / diffuser des événements UFC en direct. Nuire à la valeur marchande de la plus grande star du sport est l’auto-sabotage et aucun dirigeant de chaque côté ne signera autre chose que ce que nous avons. Helwani l’a abordé, McGregor a trébuché sur la ligne d’arrivée, et maintenant White a une colline sur laquelle mourir quand il est entouré par le fouineur, les journalistes avancés continuent de creuser pour une prise tweetable. Les rares qui existent fonctionnent probablement en dehors du MMA, car nos talents locaux ne sont aussi bons que la ligne qu’ils ne franchiront pas de peur de perdre leurs informations d’identification UFC. C’est un pouvoir dangereux de faire une promotion, mais c’est également l’une des nombreuses récompenses que l’on peut tirer de la construction de toute une industrie à partir de zéro. Oui, je comprends que d’autres organisations de sports de combat existaient avant l’UFC moderne, beaucoup d’entre elles étant rentables, mais les gagnants écrivent les livres d’histoire et la plupart des fans de MMA n’ont pas la capacité d’attention pour lire réellement (bravo si vous êtes arrivé jusqu’ici) .

Les allégations d’agression sexuelle ont un poids émotionnel que la plupart des autres accusations n’ont pas. Cela conduit à des voix passionnées dans les deux sens, des voix qui ont désormais une audience mondiale grâce au pouvoir des médias sociaux. Lorsque vous ressentez une certaine manière à propos de quelque chose qui atteint votre cœur, il n’y a vraiment personne qui puisse dire que vous avez tort ou raison, en particulier au lieu de tant de faits critiques. Si vous êtes en colère que McGregor ait été vilipendé prématurément, vous pouvez probablement expliquer pourquoi. Si vous êtes angoissé par la façon dont les victimes ont été piétinées par la machine de battage médiatique UFC, je ne suis pas sûr qu’il existe un argument qui puisse (ou devrait) changer d’avis. Nous allons bien, nous avons tous tort, et nous avons tous nos raisons respectives. J’espère juste que la vérité, si et quand elle sortira, pourra servir de grand égaliseur. Il y a des leçons à tirer ici et en tant que collectif, nous avons tous la responsabilité de faire attention.