Aperçu de l’UFC 246, Whittaker, Lee, Till, bien plus

L’édition de jeudi de MMA Junkie Radio avec les animateurs “Gorgeous” George et “Goze” est arrivée!

Dans l’épisode n ° 3 018 du podcast, les gars se tournent vers l’UFC 246 de samedi et le retour de Conor McGregor et bien plus encore.

LE RÉCAPITULATIF:

Conor McGregor et Donald Cerrone se sont réunis lors de la conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 246. Nous le décomposons.

Le vieux McGregor vous manque?

L’ancien champion des poids moyens, Robert Whittaker, est sorti de son combat contre l’UFC 248 contre Jared Cannonier.

Kevin Lee est de retour – mais ce ne sera pas contre Islam Makhachev.

Darren Till est toujours à la recherche de son prochain adversaire.

Chas Skelly est également exclu d’un combat à venir.

Paul Kelly est prêt à retourner dans la cage après un passage en prison.

George est prêt à relever le défi du tir au corps – mais pour un jour de paie raide.

