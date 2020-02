Aperçu de l’UFC 247 avec Mike Bohn, Oscar Willis

L’épisode n ° 254 du podcast «Le MMA Road Show avec John Morgan» est désormais disponible en streaming et en téléchargement.

Le journaliste principal de MMA Junkie, John Morgan, anime l’émission tout en parcourant le monde pour couvrir le sport.

John Morgan s’assoit avec Mike Bohn de MMA Junkie et Oscar Willis de The Mac Life pour un aperçu de l’UFC 247. En chemin, Morgan partage son interview avec le président de l’UFC Dana White, ainsi que des séances médiatiques avec Jon Jones et Jorge Masvidal.

Découvrez-le sur iTunes ou sur themmaroadshow.com. Vous pouvez également vous abonner via RSS.

.