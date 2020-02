Aperçu de l’UFC 247: Jon Jones ne devrait pas sauter aux poids lourds avec une victoire sur Dominick Reyes

Jon Jones parle de passer au poids lourd de la même manière que le «méchant» hollywoodien parle de son plan directeur super maléfique au milieu de chaque film.

Tuco l’a dit le mieux dans The Good, The Bad et The Ugly: “Quand vous devez tirer, tirer, ne parlez pas.”

Jones aime parler. En fait, le plus grand poids lourd léger de tous les temps taquine une course au titre de 265 livres depuis près de 10 ans, et pourtant il y a toujours une raison pour laquelle “Bones” n’a pas été en mesure de réaliser ce destin prédéterminé.

Nous pouvons blâmer Dana White, ces picogrammes embêtants, les affaires inachevées à 205 livres … peu importe.

L’année dernière, ce fut une confrontation de grande taille contre Brock Lesnar. Avant cela, il était question d’un affrontement potentiel avec le champion d’alors Cain Velasquez. Le dernier et le plus grand programme implique Stipe Miococ, puisque son boeuf Daniel Cormier est officiellement terminé.

Ne retenez pas votre souffle.

Avant même de parler de l’état de la division des poids lourds, nous devons d’abord attendre et voir si Jones est en mesure de conserver son titre des poids lourds légers dans une lutte très dangereuse contre le concurrent invaincu de la division, Dominick Reyes, quand ils entrent en collision avec l’UFC 247. événement principal par vue (PPV) ce samedi. nuit (8 février 2020) à l’intérieur du Toyota Center de Houston, Texas.

Supposons que les bookmakers soient corrects et que Jones l’emporte. Il n’aura qu’à attendre une semaine pour savoir qui sera le prochain prétendant au titre de Jan Blachowicz et Corey Anderson dans le main event de l’UFC Fight Night 167 le 15 février à l’intérieur du Santa Ana Star Center de Rio Rancho , Nouveau-Mexique (plus sur cette carte de combat ici).

Même si cette confrontation se termine par une décision ennuyeuse (tout à fait possible) et que les fans crient pour qu’un Jones victorieux passe au poids lourd, nous n’avons toujours pas de calendrier sur le retour de l’actuel champion de 265 livres, Stipe Miocic, et je ne pense pas «Bones» – ou la promotion – est prêt à risquer un voyage vers le nord à moins que ce ne soit pour le titre de la division.

Une décapitation par le vainqueur de cette inclinaison titanesque ne sert à personne.

Miocic reste inactif après avoir subi une blessure à l’œil débilitante lors de sa victoire à l’UFC 241 contre Cormier, qui devrait gagner un match en caoutchouc une fois que le champion aura retrouvé le chemin de la cage. Et Dana White donne généralement «DC» tout ce qu’il demande.

Autrement dit, il est peu probable que Jones ait une fenêtre de poids lourds jusqu’à la fin de l’année.

Compte tenu du nombre de fois où Jones nous a déjà trompés au sujet de la prise de poids, c’est une de ces situations où je ne le croirai pas avant de le voir. De plus, «Bones» a une façon de se trébucher sur lui-même et d’avoir des ennuis, que ce soit sur la route, au bar ou au gymnase.

En supposant qu’il survit 25 minutes contre “The Devastator”.

