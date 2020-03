Aperçu de l’UFC 248 | MMA Junkie Radio

L’édition de jeudi de MMA Junkie Radio avec les animateurs “Gorgeous” George et “Goze” est arrivée!

Dans l’épisode n ° 3 032 du podcast, les gars sont rejoints par les reporters de MMA Junkie Nolan King et Danny Segura, qui sont à Las Vegas pour couvrir l’UFC 248.Ils réagissent aux dernières nouvelles et notes du MMA, et prévisualisent les deux énormes les combats pour le titre ont lieu ce samedi au T-Mobile Arena.

LE RÉCAPITULATIF

Marlon Moraes et Petr Yan devraient être à la tête du premier événement de l’UFC au Kazakhstan, qui est un combat décisif pour l’image du titre des poids coq. Avec le champion Henry Cejudo défendant son titre contre Jose Aldo à l’UFC 250, cela laisse Aljamain Sterling comme l’homme étrange. Moraes-Yan était-il le bon combat à faire, et tout cela est-il juste?

Dustin Poirier contre Dan Hooker est en train de faire la une de l’UFC San Diego en mai. Les gars réagissent à cette confrontation et se demandent si cela pourrait signifier que nous nous dirigeons vers Conor McGregor contre Justin Gaethje.

Deux titres sont en jeu à l’UFC 248, Israël Adesanya défendant sa ceinture de poids moyen contre Yoel Romero, tandis que Weili Zhang fera sa première défense de titre de poids paille contre l’ex-championne Joanna Jedrzejczyk. Nous prévisualisons ces deux grands événements majeurs.

Les débuts du Bellator de Josh Barnett sont à nouveau suspendus, car il est absent de l’émission Bellator 241 de la semaine prochaine après avoir échoué à une «exigence médicale». Matt Mitrione interviendra pour combattre Ronny Markes. Nous proposons quelques réflexions sur cette situation.

