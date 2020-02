Aperçu de l’UFC Auckland, prévisions «Felder vs Hooker»

Ultimate Fighting Championship (UFC) proposera une importante confrontation légère entre Paul Felder et Dan Hooker au sommet de l’événement UFC Fight Night 168 d’arts martiaux mixtes (MMA), qui sera diffusé exclusivement sur ESPN + ce samedi. nuit (22 février 2020) à l’intérieur de Spark Arena à Auckland, Nouvelle-Zélande.

Le gagnant apparaîtra comme un concurrent légitime pour le trône de 155 livres.

Dans l’événement co-principal de l’UFC Fight Night 168, les sluggers légers et lourds Jimmy Crute et Michal Oleksiejczuk entrent en collision pour avoir une chance de percer dans le Top 10. La “Brute” australienne est 2-1 sous la bannière de l’UFC avec une paire de finitions désagréables , tandis que le «Lord» polonais a récemment marqué une paire de huitièmes de finale pour passer à 14-3.

Croquons quelques chiffres.

155 lb: Paul Felder contre Dan Hooker

Paul «Le dragon irlandais» Felder

Record: 17-4 | Âge: 34 | Ligne de paris: +130

Victoires: 10 KO / TKO, 1 SUB, 6 DÉC | Pertes: 1 KO / TKO, 0 SUB, 3 DÉC

la taille: 5’11 “| Atteindre: 70 ”| Position: Orthodoxe

Précision frappante: 499 sur 1136 (44%) | Tentatives de retrait: 3 sur 9 (33%)

Classement actuel: N ° 6 | Dernier combat: Décision l’emporte sur Edson Barboza

Dan “Le Pendu” Hooker

Record: 19-8 | Âge: 30 | Ligne de paris: -150

Victoires: 10 KO / TKO, 7 SUB, 2 DÉC | Pertes: 1 KO / TKO, 2 SUB, 5 DÉC

la taille: 6’0 “| Atteindre: 75 ”| Position: Switch

Précision frappante: 416 de 966 (43%) | Tentatives de retrait: 3 sur 8 (38%)

Classement actuel: N ° 7 | Dernier combat: Décision l’emporte sur Al Iaquinta

Paul Felder contre Dan Hooker est l’une des meilleures confrontations légères de mémoire récente, stylistiquement parlant, et je suis un peu surpris que cela ne se soit pas encore produit lorsque vous considérez leur trajectoire similaire. Felder est classé n ° 6 dans la division des 155 livres, juste une place au-dessus de “The Hangman” au n ° 7. Inversement, “The Irish Dragon” a capturé cinq de ses six derniers, contre six sur sept pour Hooker. Ce sera un combat serré et je suis content de ne pas avoir à être le seul à le marquer. Les deux combattants entrent dans ce concours sur la base de victoires consécutives, y compris des victoires mutuelles sur James Vick. La victoire de Felder sur Edson Barboza a-t-elle été plus impressionnante que le signe de décision de Hooker contre Al Iaquinta? Je ne pense pas que cela soit important, mais il convient de mentionner que Barboza est le seul combattant à arrêter le Kiwi sous la bannière de l’UFC.

Felder et Hooker ont tous deux 10 victoires par KO / KO technique.

Je ne pense pas qu’il faut un génie pour prédire que ce combat se jouera. Felder est un kickboxeur féroce qui est fort dans le corps à corps. Hooker, quant à lui, peut faire des dégâts considérables à distance et se battre avec le type de pression qui peut perturber le rythme même des vétérans les plus aguerris. La question pour moi est de savoir combien de temps le cardio de Felder tiendra dans un combat de cinq rounds. Je sais que Hooker n’a pas mis 25 minutes non plus, mais son cadre et sa sortie sont plus favorables pour un combat à longue distance alors que Felder attaque comme s’il essayait de vous tuer à chaque échange. Je pense que “The Irish Dragon” s’estompe tard dans le jeu et donne les rounds quatre et cinq, mais je pense également qu’il gagnera les trois premiers sur l’agression et les dégâts, ainsi qu’un travail plus punitif dans le corps à corps. Cela dit, je peux être partisan, car quiconque peut se battre (et gagner) avec un poumon effondré est difficile à choisir.

Prédiction: Felder def. Talonneur par décision partagée

205 lb: Jimmy Crute contre Michal Oleksiejczuk

Jimmy «The Brute» Crute

Record: 10-1 | Âge: 23 | Ligne de paris: +110

Victoires: 4 KO / TKO, 3 SUB, 3 DÉC | Pertes: 0 KO / TKO, 1 SUB, 0 DEC

la taille: 6’2 “| Atteindre: 74 ”| Position: Orthodoxe

Précision frappante: 17 sur 38 (45%) | Tentatives de retrait: 1 sur 1 (100%)

Classement actuel: Non classé | Dernier combat: Perte de soumission à Misha Cirkunov

«Lord» Michal Oleksiejczuk

Record: 14-3 | Âge: 24 | Ligne de paris: -130

Victoires: 10 KO / TKO, 1 SUB, 3 DÉC | Pertes: 1 KO / TKO, 2 SUB, 0 DÉC

la taille: 6’0 “| Atteindre: 74 ”| Position: Southpaw

Précision frappante: 90 sur 152 (59%) | Tentatives de retrait: 2 sur 3 (67%)

Classement actuel: Non classé | Dernier combat: Perte de soumission à Ovince Saint Preux

J’avais des attentes assez élevées pour Jimmy Crute et Michal Oleksiejczuk, peut-être trop haut, ou peut-être que je suis trop rapide pour quitter le navire après que les deux perspectives des poids lourds légers aient été exposées par des vétérans plus âgés et plus habiles. Crute est sorti de la série Contender de Dana White avec une tonne de battage médiatique, et à juste titre, avant de passer à battre – et terminer – des piliers de 205 livres établis à la fois dans Paul Craig et Sam Alvey. Puis vint le meurtrier letton Misha Cirkunov, qui a prouvé qu’il y a plus dans le MMA que le battage médiatique. Je pense que c’est le combat qui nous dira ce que l’avenir réserve à Crute car parfois les pertes sont plus révélatrices que les victoires. Gardez à l’esprit que “The Brute” n’a encore que 23 ans et à quelques années de son apogée, donc le meilleur est à venir. Il ne fait aucun doute qu’un record 2-1 sous la bannière de l’UFC est un sacré bon début. S’il se souvient de garder son menton replié demain soir à Auckland, j’aime ses chances.

Tout comme l’événement principal, ces deux se reflètent de plusieurs façons. Oleksiejczuk, âgé de 24 ans, a pris la cage contre Ovince Saint Preux sur la base de victoires consécutives contre Gian Villante et Gadzhimurad Antigulov, tous les deux par KO, mais “OSP” s’est glissé dans l’un de ces étrangleurs punitifs qui ont mis le “Seigneur” polonais dans purgatoire. Oleksiejczuk n’est pas aussi diversifié dans son infraction que Crute, du moins pas d’après ce que nous avons vu, ou peut-être qu’il aime juste se lever et frapper. Il est difficile de frapper un plan de match qui se traduit par 10 KO sur 14 victoires, dont deux sous la bannière de l’UFC. Malheureusement, cette approche du combat tuant ou tuant a ses inconvénients. En l’absence de KO, Oleksiejczuk vide son réservoir et se retrouve vulnérable aux contre-attaques, donc Crute a un chemin assez clair vers la victoire: survivre au blitzkrieg initial, puis prendre le relais quand Oleksiejczuk manque de gaz.

Prédiction: Crute def. Oleksiejczuk par soumission

