Aperçu de l’UFC Brasilia, prévisions de Lee vs Oliveira

Ultimate Fighting Championship (UFC) proposera une importante confrontation légère entre Kevin Lee et Charles Oliveira au sommet de l’événement UFC Fight Night 170 d’arts martiaux mixtes (MMA), qui sera diffusé à la fois sur ESPN et ESPN + ce samedi. nuit (14 mars 2020) à l’intérieur d’un gymnase Nilson Nelson vide à Brasilia, Brésil.

Le gagnant apparaîtra comme un concurrent légitime pour le trône de 155 livres.

Dans l’événement co-principal de l’UFC Fight Night 170, le sorcier de jiu-jitsu welter de longue date, Demian Maia, tentera d’arrêter la montée rapide de son compatriote, Gilbert Burns. Le premier a remporté trois combats consécutifs tandis que le second en a capturé quatre d’affilée. Il ne fait aucun doute qu’un affichage de grappling de haut niveau sera présenté dans cette épreuve de force de 170 livres.

Croquons quelques chiffres.

155 lb: Kevin Lee contre Charles Oliveira

Kevin «Le phénomène motown» Lee

Record: 18-5 | Âge: 27 | Ligne de paris: -130

Victoires: 3 KO / TKO, 8 SUB, 7 DÉC | Pertes: 1 KO / TKO, 2 SUB, 2 DÉC

la taille: 5’9 “| Atteindre: 77 ”| Position: Orthodoxe

Précision frappante: 687 de 1591 (43%) | Tentatives de retrait: 32 sur 80 (44%)

Classement actuel: N ° 8 | Dernier combat: Victoire par KO contre Gregor Gillespie

Charles «Do Bronx» Oliveira

Record: 28-8, 1 NC | Âge: 30 | Ligne de paris: +110

Victoires: 8 KO / TKO, 18 SUB, 2 DÉC | Pertes: 4 KO / TKO, 3 SUB, 1 DÉC

la taille: 5’10 “| Atteindre: 74 ”| Position: Orthodoxe

Précision frappante: 511 sur 1012 (50%) | Tentatives de retrait: 26 sur 69 (43%)

Classement actuel: N ° 13 | Dernier combat: Victoire par KO contre Jared Gordon

Il est facile d’être séduit par la fin des lumières que Kevin Lee a marqué contre Gregor Gillespie à l’UFC 244 en novembre dernier à New York, alors que “The Gift” est devenu “The Stiffed” à la suite de la plus mauvaise frappe de coup de tête de mémoire récente. Mais cet arrêt épique devrait-il effacer les luttes qui l’ont précédé? C’est difficile à répondre, car ce que nous avons vu dans «L’Empire State» faisait suite à un déménagement au gymnase Tristar à Montréal, où Lee a travaillé pour se réinventer sous l’entraîneur-chef Firas Zahabi tout en s’entraînant aux côtés de Georges St-Pierre, entre autres. Avant son voyage à «The City of Saints», Lee subissait des pertes consécutives face à Al Iaquinta et Raphael dos Anjos, ce dernier ayant eu lieu au poids welter. Ce n’était pas seulement perdre qui était déconcertant, c’était le fait que “Motown Phenom” avait l’air complètement perdu dans les deux concours. Une défaite de 2017 contre Tony Ferguson est plus pardonnable si l’on considère ce que «El Cucuy» a fait au cours des huit dernières années. Autrement dit, nous ne savons pas à quelle version de Lee s’attendre, en supposant que nous avons affaire à un cas «avant et après» et pas seulement à un combattant qui a passé une bonne journée au bureau contre Gillespie.

Le poids manquant pour l’UFC Brasilia ne me donne pas cette sensation de chaleur et de flou.

J’aurais probablement dit des choses similaires à propos de Charles Oliveira après l’avoir vu se faire fumer par Paul Felder il y a environ deux ans. Rebondir avec une victoire de soumission sur Clay Guida n’était pas un sujet de préoccupation lorsque vous considérez que “Le charpentier” a été exploité 10 fois au cours de sa carrière professionnelle de MMA. Ensuite, Oliveira a continué de gagner et, plus important encore, a continué de montrer sa croissance en tant que combattante. Depuis qu’il a été englouti par «The Irish Dragon», le Brésilien en a capturé six d’affilée, tous finissant. De plus, “Do Bronx” a décroché la huitième victoire par élimination directe de sa carrière contre Jared Gordon à l’UFC Sao Paulo en novembre dernier, prouvant une fois pour toutes qu’il est plus qu’un simple grappler. Difficile de croire qu’Oliveira n’a que 30 ans, mais nous pouvons affirmer qu’il se bat dans la fleur de l’âge et n’a jamais été aussi beau. Son niveau de compétition n’est peut-être pas à la hauteur de ce à quoi Lee a été confronté, mais ses trois derniers adversaires avaient tous des records de victoire à l’intérieur de l’Octogone au moment de leurs combats. Ce n’est pas comme si Oliveira combattait les clochards et les résultats parlent d’eux-mêmes.

Je veux vraiment investir dans le Lee nouveau et amélioré, mais les chiffres me harcèlent. Son récent film à priser (avec Gillespie) n’a marqué que sa troisième victoire par élimination directe en 23 combats professionnels. C’est un chiffre troublant pour un combattant avec son athlétisme. Soit il ne sait pas utiliser son pouvoir, soit il n’en a tout simplement pas. De toute façon, il ne pourra pas se rabattre sur sa lutte contre un grappler comme Oliveira. Il fut un temps dans un passé pas trop lointain où «Do Bronx» se plierait comme l’origami brésilien lorsqu’il serait submergé de pression, mais cette carence semble être vaincue. Je ne suis pas non plus un fan du réservoir d’essence de Lee dans un concours de cinq tours, celui qui comportera une quantité démesurée de contact corps à corps. À moins qu’Oliveira ne fasse quelque chose de stupide ou ne soit trop à l’aise à la lumière de son récent succès, je pense que c’est son combat pour perdre.

Prédiction: Oliveira def. Lee par soumission

170 lb: Demian Maia contre Gilbert Burns

Demian Maia

Record: 28-9 | Âge: 42 | Ligne de paris: +165

Victoires: 3 KO / TKO, 14 SUB, 11 DÉC | Pertes: 1 KO / TKO, 0 SUB, 8 DÉC

la taille: 6’1 “| Atteindre: 72 ”| Position: Southpaw

Précision frappante: 714 de 1636 (44%) | Tentatives de retrait: 60 sur 251 (26%)

Classement actuel: N ° 5 | Dernier combat: Soumission gagner sur Ben Askren

Gilbert «Durinho» Burns

Record: 17-3 | Âge: 33 | Ligne de paris: -190

Victoires: 5 KO / TKO, 8 SUB, 4 DÉC | Pertes: 1 KO / TKO, 0 SUB, 2 DÉC

la taille: 5’10 “| Atteindre: 71 ”| Position: Orthodoxe

Précision frappante: 408 sur 927 (44%) | Tentatives de retrait: 13 sur 56 (39%)

Classement actuel: N ° 12 | Dernier combat: Décision l’emporte sur Gunnar Nelson

Il est facile de négliger la grandeur de Demian Maia parce que le MMA est et peut toujours être un sport fasciné par les KO. Quelque chose au sujet de regarder une personne devenir molle et s’écraser sur la toile, le visage en premier, fournira toujours un spectacle plus agréable au goût qu’un grappler de précision tranchant son chemin à travers la garde pour enfermer une soumission méchante. Mais les coups et les siestes ne sont pas la raison pour laquelle Maia est si remarquable en tant que combattante. Dans chaque combat au cours de la dernière décennie, vous savez exactement ce que le Brésilien va faire, vous savez exactement quand il va le faire, et c’est à vous de l’arrêter. Il me rappelle l’as des Yankees à la retraite Mariano Rivera, qui se tenait sur le monticule et jetait un cutter dans presque tous les terrains et vous mettait au défi de prendre contact. À l’exception des lutteurs collégiaux de division 1 comme Kamaru Usman et Colby Covington, ainsi que de l’ancien champion Tyron Woodley, vous auriez du mal à trouver un meilleur lutteur actif à 170 livres. Ce n’est pas que la technique du tapis plus efficace soit un filet de sécurité, ce que Ben Askren, décédé depuis, a découvert en octobre dernier.

Cela ne veut pas dire qu’il y a une complexité écrasante dans l’infraction de Gilbert Burns, qui a passé la première moitié de sa carrière à l’UFC à saboter ses propres séquences de victoires. Juste au moment où «Durinho» était sur le point de courir dans le Top 10 de la division, il pondait un œuf contre un vétéran établi. Le fait de se retourner à l’envers par Dan Hooker à l’UFC 226 me vient à l’esprit. Sans se laisser décourager, Burns est retourné dans la cage avant la fin de l’année et a lancé une séquence de quatre victoires consécutives, ainsi qu’une campagne de combat en 2019 qui l’a trouvé très impopulaire avec le Top 10 de la division, ce qui n’est pas inconnu de Maia. Si vous êtes un concurrent strie sur le chemin du titre, voulez-vous vraiment mettre cela en danger contre un spécialiste de la soumission lourd de lutte? Burns a également du pouvoir, comme en témoignent les coups reçus consécutifs contre Jason Saggo et Dan Moret. Ces types de finitions peuvent transformer des non-grévistes en non-grévistes déguisés en grévistes, ce qui peut expliquer pourquoi «Durinho» a été au tableau de bord des juges dans trois de ses quatre derniers combats. Compte tenu de ce qu’il affronte ici, je ne m’attendrais pas à ce qu’il abandonne cette approche.

Burns est une version plus jeune et plus forte de Maia, mais pas aussi raffinée. Il est le favori des paris pour ce concours et à juste titre. Maia a 42 ans et même à son apogée, il n’était guère une machine cardio. Une partie de cela vient de sa coupe de poids difficile, encore compliquée par son âge avancé, mais nous ne pouvons pas non plus ignorer le fait que l’ancien poids moyen n’est tout simplement pas construit comme un athlète de haute performance. La bonne nouvelle pour lui est qu’il n’est chargé que de 15 minutes d’action, ce qui est probablement assez exténuant. Je sais que Burns a parlé d’un grand match, de la façon dont il va être le premier combattant à soumettre la légende du jiu-jitsu, mais le scénario le plus probable est que “Durinho” passe la majeure partie du combat à repousser les éliminations et à chercher le gros coup de poing. Il ne l’atterrira peut-être pas, mais je ne pense pas que Maia en ait assez dans le réservoir pour l’empêcher de contrôler le rythme du combat.

Prédiction: Burns def. Maia par décision unanime

