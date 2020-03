Aperçu de l’UFC Brasilia: une décennie après ses débuts dans l’Octogone, Charles Oliveira est enfin prêt pour le titre

Le vétéran léger de longue date du Ultimate Fighting Championship (UFC), Charles Oliveira, compétitionne à l’intérieur de l’Octogone depuis près d’une décennie, après avoir fait ses débuts en promotion à l’UFC sur Versus 2 en août 2010. Cette carte d’arts martiaux mixtes (MMA) particulière était titré par le concurrent des poids lourds d’alors, Jon Jones, et le vénérable «Janitor», Vladimir Matyushenko.

“Do Bronx” a battu Nik Lentz par voie de soumission.

Au moment des débuts d’Oliveira, Frankie Edgar était le champion du monde des poids légers après avoir renversé BJ Penn à l’UFC 112, et dans une statistique que j’ai trouvée assez surprenante, reste le seul combattant du Top 10 de cette époque qui est toujours employé par l’UFC .

Kenny Florian, Gray Maynard et Sean Sherk ont ​​depuis longtemps pris leur retraite.

Travailler en faveur d’Oliveira est le fait qu’il n’avait que 20 ans à l’époque. Désormais âgé de 30 ans et clairement à son apogée, le Brésilien aura une chance de faire face au battage médiatique entourant sa carrière autrefois (et toujours) prometteuse. Il est à mi-chemin, grâce à une séquence de victoires de six combats avec six mauvaises finitions.

Pas étonnant que personne ne veuille le combattre.

“Personne ne veut me battre, surtout en sachant à quel point je suis beau maintenant”, a récemment déclaré Oliveira à MMA Fighting. «Lorsque le nom de Kevin Lee a été évoqué, j’ai dit à tout le monde que je pensais que ce combat allait se produire. Cela m’a surpris car personne ne veut se battre au Brésil. Ils savent ce que c’est, mais il est un combattant coriace et sait que c’est une grande opportunité à l’UFC. “

Oliveira est classée n ° 13 contre n ° 8 pour Lee.

Ils entreront en collision lors du prochain événement principal de cinq tours de l’UFC Fight Night 170, diffusé exclusivement sur ESPN + ce samedi. nuit (14 mars 2020) à l’intérieur du gymnase Nilson Nelson à Brasilia, Brésil. Et avec le champion de division, Khabib Nurmagomedov, à court de prétendants légers, le vainqueur de Lee contre Oliveira pourrait très facilement être dans le mélange d’ici la fin de 2020.

En fait, «Do Bronx» compte sur lui.

“Je suis sur une lancée maintenant”, at-il dit. «Je veux devenir champion et je vais définitivement battre Kevin Lee. Je vais là-bas pour présenter un spectacle et prouver au monde que je suis prêt. Je serai le candidat au titre d’ici la fin de l’année. On ne peut le nier. 2020 sera génial pour moi. »

Oliveira (28-8, 1 NC) a un total impressionnant de 26 arrivées en 28 victoires, dont 18 en guise de soumission. Pour mettre cela en perspective, le Brésilien a autant de soumissions que Lee fait de victoires totales, utilisant tout, d’un étrangleur anaconda à une trancheuse à veaux.

Ne vous attendez pas à ce que “The Motown Phenom” se déroule.

“J’aime jouer au spoiler”, a déclaré Lee (18-5) au MMA Junkie. «Je vais m’assurer que je ferai taire tous ces Brésiliens, et que l’arène sera réelle, très calme à la fin de la nuit, et parfois c’est ce que j’aime faire. J’aime voler un peu de tonnerre. J’ai l’impression d’avoir fermé Madison Square Garden dans mon dernier combat. Celui-ci, je vais fermer cette arène aussi. “

Il n’est pas obligé, le coronavirus l’a fait pour lui.