Aperçu de l'UFC Busan: Frankie Edgar montre à ces enfants comment c'est fait, encore une fois

Frankie Edgar n'a rien à perdre.

Je sais que vous pensez probablement: "Il peut perdre le combat, idiot", et vous ne vous tromperiez pas. Mais c'est un petit prix à payer pour un voyage en Corée du Sud, où «La réponse» fera environ 200 000 $ s'il perd face à Chan Sung Jung et probablement le double s'il gagne.

On s'attendait à ce qu'Edgar, 38 ans, fasse le saut dans la division des poids coq pour combattre le concurrent classé n ° 3, Cory Sandhagen, mais la promotion l'a appelé et lui a demandé de remplacer Brian Ortega blessé lors de l'événement principal de l'UFC Busan cette Sam. nuit (14 décembre) sur ESPN +.

Ce qui est génial dans ce combat à court préavis, du moins du point de vue d'Edgar, c'est qu'il n'a aucun effet négatif sur sa carrière, sauf blessure ou autre événement loufoque. Supposons qu'il soit fumé par "The Korean Zombie" … alors quoi? Il descendait de toute façon au poids coq.

"Je prévois toujours de passer à 135", a déclaré Edgar au MMA Fighting. «Je veux progresser vers le titre. J'ai toujours ces aspirations. J'ai l'impression que si vous êtes dans ce sport et que vous n'essayez pas d'être le meilleur, alors vous ne devriez peut-être pas le faire. Je veux toujours être le meilleur. »

Jose Aldo, un autre ancien champion de l'UFC, a perdu son dernier combat au poids plume, est tombé à 135 livres et a également perdu ce combat, et est toujours en lice pour un tir au titre potentiel des poids coq, il n'y a donc aucune raison de penser qu'Edgar n'aurait pas droit à garder sa place Sandhagen – ou quelque chose de comparable – après l'action de ce week-end.

Même si la promotion doit la reporter d'un mois ou deux.

Dans cet esprit, j'avoue avoir été un peu surpris d'entendre Sandhagen, 27 ans, critiquer Edgar pour avoir pris le combat contre Jung. Au lieu de cela, il devrait prêter attention à «La réponse» parce que l'ancien champion des poids légers établit le plan des combattants qui le poursuivent. Il y a une raison pour laquelle Edgar gagne beaucoup d'argent et a beaucoup d'attraction au sein de l'organisation et je peux vous le promettre, ce n'est pas parce qu'il est du New Jersey.

Des événements principaux à court préavis sont proposés de temps à autre. Certains combattants (comme Edgar) les prennent, même lorsqu'ils sont risqués et peuvent conduire au désastre. D'autres combattants (comme Francis Ngannou) ne le font pas, car ils ne veulent pas perdre leur place en ligne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse car chaque athlète doit faire ce qu'il pense être le mieux pour sa carrière.

Une chose que je sais, c'est qu'Edgar ramène à la maison un chèque de paie de monstre pour Noël tandis que «The Predator» parle d'explorer le libre arbitre car il ne participe jamais à la compétition.

Sandhagen peut faire tout le ventre qu'il veut pour perdre son combat «Answer» mais s'il est honnête avec lui-même, il admettra que son objectif final est d'être au même endroit qu'Edgar: être capable de combattre qui vous voulez, quand vous voulez, parce que vous avez déjà vu et fait (presque) tout ce qu'il y a à faire.

Tout en étant payé en conséquence.