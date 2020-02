Aperçu de l’UFC Norfolk, prévisions «Benavidez vs Figueiredo»

Joseph Benavidez deviendra-t-il le nouveau champion des poids mouches? Ou le Deiveson Figueiredo trop lourd l’emportera-t-il et gardera-t-il le titre de 125 livres vacant? Nous le découvrirons dans l’événement principal UFC Fight Night 169, diffusé exclusivement sur ESPN + ce samedi. nuit (29 février 2020) de l’intérieur de Chartway Arena à Norfolk, en Virginie.

La co-vedette de l’UFC Fight Night 169 mettra en vedette le concours de poids plume entre le non-annoncé Zarah Fairn et Invicta Fighting Championship importation Felicia Spencer. Il n’y a pas grand-chose à dire sur cette épreuve de force, à part une victoire de Spencer, car la division des 145 livres est privée de prétendants au titre.

Avant d’arriver à la ventilation de l’événement principal et co-principal, assurez-vous de vérifier la ventilation complète de la carte préliminaire de l’UFC Fight Night 169, habilement déconstruite par le jet-set Patrick Stumberg ici et ici. Andrew Richardson, combattant devenu écrivain devenu combattant à nouveau, a fait la majeure partie du gros du travail pour le reste de la carte principale ici. Pour les dernières cotes et lignes de paris, cliquez ici.

Croquons quelques chiffres.

125 lb: Joseph Benadivez contre Deiveson Figueiredo

Joseph «Joe Jitsu» Benavidez

Record: 28-5 | Âge: 35 | Ligne de paris: -140

Victoires: 8 KO / TKO, 9 SUB, 11 DÉC | Pertes: 1 KO / TKO, 0 SUB, 4 DÉC

la taille: 5’4 “| Atteindre: 65 ”| Position: Southpaw

Précision frappante: 1039 sur 3084 (34%) | Tentatives de retrait: 16 sur 97 (30%)

Classement actuel: N ° 1 | Dernier combat: TKO gagne par-dessus Jussier Formiga

Deiveson “Daico” Figueiredo

Record: 17-1 | Âge: 32 | Ligne de paris: +120

Victoires: 8 KO / TKO, 6 SUB, 3 DÉC | Pertes: 0 KO / TKO, 0 SUB, 1 DÉC

la taille: 5’5 “| Atteindre: 68 ”| Position: Orthodoxe

Précision frappante: 177 sur 338 (52%) | Tentatives de retrait: 7 sur 18 (40%)

Classement actuel: N ° 3 | Dernier combat: Soumission victoire sur Tim Elliot

Ce fut un combat simple – et assez bon, pour commencer – jusqu’à ce que Deiveson Figueiredo fasse exploser la balance et se fasse disqualifier du titre. Le Brésilien paiera une amende de 30% et continuera de concourir, mais il ne remportera pas le titre avec une victoire, et il ne pourra pas non plus prétendre à un bonus après le combat. Il y a aussi deux façons de voir les ramifications de son échec d’échelle: s’est-il épuisé si mal en tentant de faire la marque du championnat qu’il servira de détriment à sa performance de nuit de combat, ou n’a-t-il pas travaillé si dur pendant le processus de réduction de poids et rester à la fois lourd et à pleine force? Il est nul que nous devions même en débattre parce que je m’attendais à une guerre en cinq tours.

Nous pouvons toujours l’obtenir, car Benavidez est le genre de vétéran qui a déjà tout vu et tout fait. Il a également affronté les meilleurs au monde dans deux catégories de poids différentes, après s’être mêlé à Dominick Cruz, Demetrious Johnson et Henry Cejudo, pour n’en nommer que quelques-uns. Il n’y a absolument rien que Figueiredo puisse offrir que “Joe Jitsu” n’ait pas déjà vu à un moment donné dans sa riche histoire de sports de combat. De plus, Benavidez est un combattant complet et techniquement compétent partout où le combat peut aller. Figueiredo n’est pas en reste lui-même et l’un des finisseurs les plus prolifiques à 125 livres, bien que sa perte de décision face à Jussier Formiga ait emporté une partie de la mystique, indépendamment du nombre d’excuses que “Daico” avait pour le justifier. Oui, c’est le même Formiga qui a été abattu par Benavidez en juin dernier.

Benavidez a connu sa propre défaite en 2018, mais abandonner une décision partagée à Sergio Pettis est plus pardonnable quand on considère que c’était son premier combat en près de deux ans après avoir déchiqueté son ACL. Depuis lors, “Joe Jitsu” a été parfait en trois combats, dont deux se sont terminés par KO technique. Suggérer que Figueiredo a une «chance de coup de poing» suggérerait, par déduction, que le Brésilien n’est qu’un coup de poing (ce n’est pas le cas). Benavidez est susceptible de lui faire ressembler à une attaque au sol punitive qui neutralisera la plupart de ce que “Daico” a à offrir. Mais il doit également terminer le combat – ou survivre 25 minutes contre l’un des contrôleurs de menton les plus dévastateurs que la division des mouches ait jamais vus.

Cela devrait être un combat très excitant.

Prédiction: Benavidez def. Figueiredo par soumission

145 lb: Felicia Spencer contre. Zarah Fairn

Felicia «Feenom» Spencer

Record: 7-1 | Âge: 29 | Ligne de paris: -810

Victoires: 1 KO / TKO, 4 SUB, 2 DÉC | Pertes: 0 KO / TKO, 0 SUB, 1 DÉC

la taille: 5’6 “| Atteindre: 68 ”| Position: Orthodoxe

Précision frappante: 89 sur 149 (60%) | Tentatives de retrait: 1 sur 10 (10%)

Classement actuel: Non classé | Dernier combat: Décision perdue pour Cris Cyborg

Zarah Fairn «Infinite» Dos Santos

Record: 6-3 | Âge: 33 | Ligne de paris: +555

Victoires: 4 KO / TKO, 0 SUB, 2 DÉC | Pertes: 0 KO / TKO, 1 SUB, 2 DÉC

la taille: 5’8 “| Atteindre: 72 ”| Position: Orthodoxe

Précision frappante: 32 sur 45 (71%) | Tentatives de retrait: 0 sur 0 (0%)

Classement actuel: Non classé | Dernier combat: Perte de soumission à Megan Anderson

Felicia Spencer contre Zarah Fairn semble être un choix indigne pour un événement co-principal de l’UFC, en particulier sous une tête d’affiche de championnat, si l’on considère que les espoirs poids plume n’ont que trois combats combinés à l’intérieur de l’Octogone. Je suppose que l’explication la plus simple est que les entremetteurs veulent une victoire Spencer qu’ils peuvent commercialiser dans le cadre de la reconstruction de la catégorie de poids de 145 livres. Amanda Nunes détient actuellement le titre de division et le seul autre concurrent viable en l’absence de Cris Cyborg est son concurrent de l’UFC Norfolk, Megan Anderson.

Spencer a dominé l’Australien imposant en mai dernier.

“FeeNom” fera face à un kickboxeur difficile mais totalement banal à Fairn, qui a été présenté dans le premier cadre de ses débuts à l’UFC contre Anderson susmentionné. Avant cela, “Infinite” a rebondi sur le circuit international face aux talents que vous attendez à l’étranger, comme les 3-5 Kerry Hughes. Si nous sommes réels pendant une minute, Fairn n’aurait probablement pas reçu d’invitation à l’UFC si la promotion n’avait pas été si désespérée pour les talents de poids plume. À savoir, il ne peut même pas réunir suffisamment de noms pour figurer dans le Top 15 du classement (officiel) de l’UFC.

Il n’y a pas beaucoup d’analyse à proposer ici. Spencer est un combattant plus jeune et plus dynamique avec une grande lutte et un jeu de corps à corps suffocant. Nous avons également vu son menton résister au pouvoir matraquant de Cris Cyborg, donc cette idée que Fairn peut avancer et atterrir le renonceur à un coup semble irréaliste. Attendez-vous à ce que Spencer utilise son athlétisme contre son adversaire unidimensionnel dans ce qui devrait être un combat relativement rapide.

Prédiction: Spencer def. Fairn par soumission

