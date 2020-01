Aperçu de l’UFC Raleigh: aucun homme n’est une île (sauf aux poids lourds)

La division des poids lourds de l’UFC est un gros gâchis laid, ce qui, je suppose, est logique lorsque vous considérez qu’elle est remplie de gros poids lourds laids. Imaginez être classé dans le Top 5 de votre catégorie de poids respective, en battant un autre combattant qui est également classé dans le Top 5, pour que cela ne signifie absolument rien.

C’est un peu là où nous en sommes avec Curtis Blaydes (n ° 3) et Junior dos Santos (n ° 4).

Ils iront à la guerre dans l’événement principal de l’UFC Fight Night 166 ce samedi. nuit (25 janvier 2020) sur ESPN +, en direct de PNC Arena à Raleigh, Caroline du Nord (voir la carte de combat complète ici). Leur combat est prévu pour cinq tours, mais je doute que nous en verrons plus de deux, sans parler de trois, simplement parce que “Cigano” a un pouvoir de coupure sur ses pieds, et Blaydes a des coudes anti-combat sur le tapis

Peu importe qui gagne, il n’y a que deux endroits où aller. L’un d’eux est le banc, l’autre est à l’envers. Blaydes a déjà deux défaites contre Francis Ngannou, à la fois par KO technique, et “The Predator” est classé au-dessus de lui au n ° 2. De même, Dos Santos entre ce combat sur les talons de sa propre perte technique KO à la puissance – poinçonnage parisien.

En termes simples, il faudra plus qu’une victoire dans le tournoi principal de l’UFC Raleigh pour marquer un match revanche contre Ngannou, qui pourrait (au moins pour l’instant) être nécessaire pour décrocher un coup de pied lourd. Ou, le vainqueur de Blaydes contre Dos Santos peut attendre que Ngannou combatte Jairzinho Rozenstruik en mars à Columbus et espère que “The Predator” perdra, car le battement de “Bigi Boy” lui donnera probablement une autre fissure à la couronne de 265 livres.

Pour compliquer les choses, au moins pour ce scénario, c’est que le pivot de la division régnante, Stipe Miocic, est déjà préconisé. Prochain rendez-vous pour le pompier aux prises avec des problèmes rétiniens: un match en caoutchouc contre Daniel Cormier, après avoir partagé deux combats avec «DC» à l’UFC 226 et à l’UFC 241. Je suppose que c’est le bon moment pour souligner que nous avons déjà notre championnat principal des événements réservés jusqu’en avril et aucun mot du champion, du challenger ou même de la promotion de la fin de leur trilogie. Il n’est pas scandaleux de penser que Miocic-Cormier 3 descend le week-end du Memorial Day ou peut-être même plus tard.

Cela met Ngannou dans un combat pour le titre à un moment donné à l’automne.

Si Rozenstruik marque le bouleversement et laisse Columbus avec sa séquence invaincue intacte, cela donnerait au vainqueur de Blaydes contre Dos Santos un combat éliminatoire potentiel pour le titre, peut-être sur le undercard de Miocic-Cormier 3. J’ai juste du mal à croire la promotion transmettrait un combattant qui serait à ce moment-là 11-0 – avec un pays de fans hurlants de son côté – pour le jumeler à la place contre un lutteur étouffant comme Blaydes, ou un cogneur vieillissant comme Dos Santos.

Je pense qu’il est assez clair que celui qui remporte le Main Event de l’UFC Raleigh aura du temps supplémentaire à disposition. Et bien que combattre quelqu’un hors du Top 5 ne soit pas exactement un progrès, il y a des batailles intrigantes à l’horizon. Alexander Volkov et Walt Harris sont toujours dans le mélange, Fabricio Werdum fera son grand retour et le vainqueur de Derrick Lewis contre Ilir Latifi aura son propre mot à dire.

Comme Blaydes et Dos Santos, tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre et voir.