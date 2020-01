Aperçu de l’UFC Raleigh, prévisions «Blaydes vs Dos Santos»

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Junior dos Santos, aura 36 ans ce mois-ci et tentera de revenir en arrière contre un lutteur plus jeune et plus puissant sous la forme de Curtis Blaydes, 28 ans. Leur confrontation des poids lourds fait la une de l’événement d’arts martiaux mixtes UFC Fight Night 166 (MMA), qui a lieu ce samedi. nuit (25 janvier 2020) à l’intérieur du PNC Arena de Raleigh, Caroline du Nord.

Dans la co-vedette de l’UFC Raleigh, les anciennes stars légères Raphael dos Anjos et Michael Chiesa chercheront à prouver leur appartenance à la conversation sur le titre des poids mi-moyens – aux dépens les uns des autres – avec une impressionnante performance ce week-end dans le “Tar Heel State”. quelque chose qui pourrait arriver beaucoup plus facilement sans la réduction brutale de 155 livres. Pour être honnête, Dos Anjos contre Chiesa pourrait très facilement être un événement principal ESPN + (comme celui-ci).

Avant d’arriver à la ventilation de l’événement principal et co-principal, assurez-vous de consulter la ventilation complète de la carte préliminaire de l’UFC Raleigh, habilement déconstruite par le jet-set Patrick Stumberg ici et ici. Andrew Richardson, combattant devenu écrivain devenu combattant à nouveau, a fait l’essentiel du gros du travail sur le reste de la carte principale ici. Pour les dernières cotes et lignes de paris, cliquez ici.

265 lb: Curtis Blaydes contre Junior Dos Santos

Curtis «Razor» Blaydes

Record: 12-2, 1 NC | Âge: 28 | Ligne de paris: -250

Victoires: 9 KO / TKO, 0 SUB, 3 DÉC | Pertes: 2 KO / TKO, 0 SUB, 0 DEC

la taille: 6’4 “| Atteindre: 80 ”| Position: Orthodoxe

Précision frappante: 328 sur 640 (51%) | Tentatives de retrait: 45 sur 86 (54%)

Classement actuel: N ° 3 | Dernier combat: TKO gagne par-dessus Shamil Abdurakhimov

Junior «Cigano» Dos Santos

Record: 21-6 | Âge: 35 | Ligne de paris: +210

Victoires: 15 KO / TKO, 1 SUB, 5 DÉC | Pertes: 4 KO / TKO, 1 SUB, 1 DEC

la taille: 6’4 “| Atteindre: 77 ”| Position: Orthodoxe

Précision frappante: 1068 de 2204 (48%) | Tentatives de retrait: 5 sur 9 (56%)

Classement actuel: N ° 4 | Dernier combat: TKO s’incline face à Francis Ngannou

Curtis Blaydes a été une force si terrifiante à 265 livres que les comparaisons avec Khabib Nurmagomedov ont commencé à couler, et même si à première vue cela peut sembler excessivement généreux, considérez que “Razor” a marqué 30 énormes éliminations au cours des deux dernières années. une durée de six combats. De plus, l’ancien hors-concours de la collégiale fait plus que simplement étouffer et couvrir ses adversaires, accumulant trois KO techniques violentes en cours de route, y compris son bain de sang UFC 225 contre Alistair Overeem. Blaydes n’a pas été parfait, pensez-vous, en flammes face à Francis Ngannou, mais “The Predator” a le genre de pouvoir que peut faire tomber un rhinocéros, donc c’est quelque chose à considérer lorsque nous parlons de la situation dans son ensemble. Blaydes a une frappe utile mais quand il lâche ses mains, c’est généralement pour mettre en place le retrait. Ce combat ne sera pas différent des autres dans la mesure où «Razor» tentera de couper l’offensive de son adversaire, de faire glisser l’action au sol et de déclencher l’enfer.

Ce n’est un secret pour personne que tout le monde dans la catégorie de poids de 265 livres peut emporter un coup de poing, l’un des avantages d’être si sacrément lourd, mais contrairement à la plupart des puncheurs puissants, Dos Santos est en fait un boxeur qualifié, c’est pourquoi les bagarreurs de bar comme Derrick Lewis et Tai Tuivasa ont été mis sur le cul. Quelque chose qui se perd dans toutes ces batailles frappantes est la capacité de «Cigano» à rester debout. La plupart de ses combats se déroulent sur les pieds, mais même un premier Cain Velasquez a senti 11 de ses 13 tentatives de retrait. Le champion des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic, lui-même un lutteur accompli, était anémique 1-18 lors des éliminations lors de leur combat à l’UFC Phoenix. Blaydes a eu assez facile dans la plupart de ses combats, car des puncheurs puissants comme Justin Willis et Mark Hunt sont mal équipés pour garder le dos au sol. Dos Santos est également l’un des rares poids lourds qui peut égaler Blaydes en cardio, allant tous les cinq tours en remportant des performances contre Blagoy Ivanov et Ben Rothwell. Son menton n’est plus ce qu’il était, ce à quoi il faut s’attendre après tant de guerres, mais «Cigano» reste aussi dangereux que jamais.

Je déteste utiliser ces clichés stupides comme «bataille classique de l’attaquant contre le grappler», mais parfois ils sont inévitables. Nous avons l’un des lutteurs les plus prolifiques de la division face à face avec l’un des poids lourds les plus difficiles à éliminer. Cela dit, la persévérance est généralement la clé et même si Blaydes ne peut pas marquer le single, il peut certainement pousser Dos Santos dans la cage et travailler à partir de là. Je suis sûr que “Razor” espère qu’il obtiendra le même arbitre qui a laissé Holly Holm porter le câlin Raquel Pennington pendant 15 minutes à l’UFC 246 parce qu’à chaque instant où il n’est pas décroché ou attaché ou ne tire pas pour un démontage, il est en danger de mort. Je sais que le choix facile est Blaydes au sol et en livre, reflété par les cotes des paris – et sa capacité à marquer à volonté contre la plupart de la division – mais Dos Santos est à peu près aussi têtu que possible et juste au moment où vous pensez qu’il est lavé , il se retourne et remporte une autre grande victoire. Je pense qu’il est négligé ici, non seulement par les fans, mais aussi par Blaydes, et quand le Brésilien aux pieds dans la flotte commencera à se débarrasser des éliminations, “Razor” va découvrir ce qui arrive aux combattants qui n’ont pas de plan B .

Prédiction: Dos Santos def. Blaydes par KO technique

170 livres: Raphael dos Anjos contre Michael Chiesa

Raphael dos Anjos

Record: 30-12 | Âge: 35 | Ligne de paris: -260

Victoires: 5 KO / TKO, 10 SUB, 15 DÉC | Pertes: 3 KO / TKO, 0 SUB, 9 DÉC

la taille: 5’8 “| Atteindre: 70 ”| Position: Southpaw

Précision frappante: 1387 de 3025 (46%) | Tentatives de retrait: 45 sur 124 (40%)

Classement actuel: N ° 5 | Dernier combat: Décision prise à l’unanimité par Leon Edwards

Michael «Maverick» Chiesa

Record: 16-4 | Âge: 32 | Ligne de paris: +220

Victoires: 0 KO / TKO, 11 SUB, 5 DÉC | Pertes: 1 KO / TKO, 3 SUB, 0 DÉC

la taille: 6’1 “| Atteindre: 75 ”| Position: Southpaw

Précision frappante: 203 sur 531 (38%) | Tentatives de retrait: 17 sur 48 (44%)

Classement actuel: Non classé | Dernier combat: Décision unanime de l’emporter sur Diego Sanchez

Avant de perdre son titre léger contre Eddie Alvarez en juillet 2016, Rafael Dos Anjos était sur une course de 10-1 à 155 livres avec une défaite contre Khabib Nurmagomedov prise en sandwich entre les séquences de victoires de cinq combats. Qu’il considérerait une perte pour Tony Ferguson – l’un des meilleurs poids légers au monde – une raison suffisante pour passer au poids welter devrait vous dire à quel point le Brésilien détestait le poids de coupe, mais je pense que c’était plus mental que physique et Dos Anjos, pour tous son succès, n’appartient pas à 170 livres. Cela n’a jamais été aussi apparent que dans ses pertes face à Kamaru Usman, Colby Covington et même Leon Edwards, où il n’avait tout simplement pas la physionomie pour s’accrocher à ces meurtriers lourds de lutte. Il y a une différence marquée entre un poids léger qui ne réduit pas le poids et un poids welter naturel qui suit un régime jusqu’à la limite de 170 livres. Dos Anjos est compétent dans tous les domaines du MMA, allant au coude à coude avec certains des meilleurs combattants de toutes les disciplines avec suffisamment de cardio pour le rendre dangereux pour les cinq rounds, quelque chose que Kevin Lee a appris à la dure dans le quatrième cadre de leur Affaire 2019.

Comme Dos Anjos, Chiesa a migré de la division des poids légers après trop de réductions de poids exténuantes, mais contrairement à Dos Anjos, son échec le plus récent lui a également coûté très cher à l’intérieur de la cage. “Maverick” n’a jamais pu obtenir quoi que ce soit à 155 livres malgré ses promesses précoces en tant que vainqueur de The Ultimate Fighter (TUF) 15. Pour compliquer les choses, Chiesa n’a aucun KO en 20 déplacements dans la cage. Pas même un TKO par coupure ou blessure de l’adversaire … quelque chose, n’importe quoi. Sur ses pieds, la défense est une responsabilité qui conduit à des échanges de grappling assez agressifs et ils ont certainement réussi. D’un autre côté, pousser Carlos Condit et Diego Sanchez étaient des exploits à admirer en 2010. «The Natural Born Killer» a perdu cinq matchs de suite avec trois soumissions et «The Nightmare» – un poids plume naturel – a un record perdant datant de à son combat pour le titre de 155 livres contre BJ Penn. Avant de pouvoir oindre Chiesa un candidat au titre poids welter de bonne foi, j’aurai besoin d’en voir plus, à commencer par son co-événement principal à l’UFC Raleigh ce week-end dans le “Tar Heel State”.

C’est un combat difficile à suivre et il est beaucoup plus proche que les lignes de paris ne le suggèrent. Dos Anjos est le genre de correspondance stylistique qui, sur le papier, serait un cauchemar pour Chiesa. Le Brésilien a de puissants coups de poing et un solide jeu de lutte et il aime avancer avec pression tôt et souvent. En même temps, Dos Anjos peut être troublé par la même attaque et plus d’une fois, nous avons vu l’ancien champion pressé contre la cage ou traîné au sol avec ce look déconcertant indigne d’un combattant avec ses références de lutte. Chiesa a marqué un retrait contre tous ceux qu’il affrontait à l’UFC, à l’exception de Kevin Lee, qui l’a ruiné au premier tour. Je m’attendrais à ce que ce combat poursuive cette tendance avec Dos Anjos se mettant sur ses fesses suffisamment de fois pour neutraliser sa frappe et briser son esprit combatif. Si je ne l’avais pas déjà vu se produire contre d’autres grapplers persistants, je ne l’aurais pas cru, mais le plan pour battre le Brésilien est pratiquement une enseigne au néon et quelque chose que l’équipe “Maverick” a sans aucun doute prévu.

Prédiction: Chiesa def. Dos Anjos par décision unanime

