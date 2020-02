Aperçu de l’UFC Rio Rancho: Jan Blachowicz en forme pour voler le tir au titre de Corey Anderson

Je pense qu’il peut être difficile pour certains fans de prendre Jan Blachowicz au sérieux quand il parle de se battre contre Jon Jones pour le titre des poids lourds légers, car le pôle de puissance doit d’abord passer par son compatriote concurrent de 205 livres, Corey Anderson, dans l’UFC Fight Événement principal de la nuit 167 ce samedi. nuit (15 février 2020) à Rio Rancho, Nouveau-Mexique.

C’est le même Anderson qui a dominé Blachowicz lors de sa première guerre à l’événement UFC 191 à la carte (PPV) environ quatre ans en arrière à Las Vegas. Les «heures supplémentaires» ont été de 4 à 4 lors des éliminations et ont touché 156 coups, la plupart d’entre eux par le haut.

“Je n’ai pas de décalage horaire (cette fois)”, a déclaré Blachowicz à MMA Junkie. «Mon corps est bon parce que dans notre premier combat, après deux minutes de combat j’étais complètement épuisé, mais j’ai pu aller jusqu’à la fin du combat, donc c’est aussi une sorte de substance pour moi. Mais maintenant je vais bien. Je suis arrivé à Rio Rancho il y a plus de deux semaines, pas de décalage horaire. Mais cette fois, ce sera un combat complètement différent. Mais je pense que Corey va faire exactement la même chose. Il va essayer d’utiliser sa boxe pour me faire descendre et me contrôler par le haut. “

C’est plus qu’un simple coup de vengeance. Le vainqueur de la tête d’affiche de l’UFC Fight Night 167 se trouve au sommet d’une très courte liste de prétendants au titre de 205 livres. Sur la base de l’histoire et de la quantité de bruit provenant d’Anderson, les fans d’arts martiaux mixtes (MMA) s’attendent à ce que «Overtime» se fraye un chemin vers un combat de Jon Jones plus tard cette année.

On peut dire que Blachowicz n’aime pas être négligé.

“Je pense qu’il n’a pas de respect pour moi”, a déclaré Blachowicz. «Il m’a battu facilement lors de notre premier combat, mais après ce combat, il a changé d’avis sur moi. Je vais essayer de lui apprendre le respect dans le combat. La meilleure façon pour moi serait de le mettre KO, puis je serai le prochain pour le tir au titre. »

Blachowicz (n ° 6) est actuellement classé une place en dessous d’Anderson (n ° 5) dans le classement officiel des poids lourds légers. Heureusement pour les deux concurrents, les prétendants 1-4 ont déjà perdu contre Jones et la promotion est susceptible de favoriser le sang neuf par rapport aux rematches immédiates.

“Je voudrais être le premier gars à battre Jon Jones”, a déclaré Blachowicz (via MMA Fighting). «Ma lutte est bien meilleure que lorsque (Anderson) a combattu pour la première fois. Il va combattre un combattant complètement différent. La pression va être de son côté. Je ne peux pas d’attendre. Je crois et je sens en moi que j’ai eu Corey Anderson parce que je ne perds jamais de revanche. »

Nous le saurons dans environ 48 heures.

