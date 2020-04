Appel à toutes les promotions! Paige VanZant «teste l’agence libre» après le prochain combat de l’UFC

Paige VanZant, vétéran des poids paille de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), qui concourt également à 125 livres, est prête à mener à bien le combat final de son contrat actuel une fois la promotion remise en marche.

Ce qui pourrait dépendre de la durée de la pandémie de coronavirus.

Et maintenant que «12 Gauge» est (enfin) sans blessure, elle est prête à découvrir quelles autres promotions d’arts martiaux mixtes (MMA) sont prêtes à payer pour ses services. Cela dit, sa carrière encore florissante ne se résume pas à des dollars et des cents.

“Je veux prouver ma valeur”, a déclaré VanZant au South China Morning Post. “Vous ne pouvez vraiment pas trouver votre valeur tant que vous n’êtes pas un agent libre. Lorsque vous êtes enfermé dans un contrat, les seules personnes qui peuvent définir votre valeur sont les personnes avec lesquelles vous êtes signé. Cela pourrait se résumer à d’autres facteurs en dehors d’un simple dollar. Il s’agit vraiment de savoir qui va me propulser au mieux de leurs capacités. Je me débrouille bien au combat. Je fais bien à Hollywood. Je réussis bien dans toutes sortes d’entreprises qui se présentent à moi. Il s’agit en grande partie de savoir qui va m’ouvrir ces portes. »

Les deux principaux acteurs du marché libre sont Bellator MMA et ONE Championship. Le premier abrite des exportations d’UFC comme Cris Cyborg et Liz Carmouche, tandis que le second a ouvert ses portes à Demetrious Johnson et Eddie Alvarez.

“Il y a beaucoup d’organisations incroyables là-bas”, a déclaré VanZant. «S’il n’y en avait pas, je ne testerais jamais l’agence libre. Honnêtement, j’ai vraiment une très bonne relation avec l’UFC. J’apprécie tout ce qu’ils ont fait pour moi. Le plus dur, à part ma compensation, je suis très content de l’UFC. Donc, ça ne va pas être aussi fou qu’un processus de négociation comme beaucoup de gens le pensent. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que ça va être une conversation assez facile. »

VanZant (8-4) a eu 26 ans en mars.