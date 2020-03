Appel vidéo et salle de gym à domicile: le camp unique de Jessica Andrade pour l’UFC 249

Avec un décès confirmé en raison du coronavirus à Niteroi, au Brésil, le maire de la ville a ordonné aux gymnases, aux centres commerciaux et aux parcs de fermer et même de bloquer l’accès aux plages. Jessica Andrade, une ancienne championne UFC des poids de paille qui vit dans la ville, a été forcée de s’adapter.

“Bate Estaca” est actuellement prévu pour le match revanche Rose Namajunas à l’UFC 249, un pay-per-view qui devrait avoir lieu le 18 avril, mais n’a pas de lieu actuellement fixé après que son lieu d’origine Barclays Center à Brooklyn, NY, a été exclu Comme une option.

Andrade avait l’habitude de parcourir moins de huit kilomètres pour se rendre de sa maison à la salle de gym Parana Vale Tudo. Après que les mesures de quarantaine ont été prises par la ville, elle a demandé à un coéquipier d’emménager avec elle et de l’aider à se préparer pour le prochain combat.

“Je reste à la maison et je m’entraîne comme je peux”, a déclaré Andrade à MMA Fighting. “J’ai amené Bruna Brasil, qui a un style de combat et un type de corps similaires à ceux de Rose, pour m’entraîner avec moi ici. Nous sommes mis en quarantaine à la maison, conformément aux ordres du ministère de la Santé, et continuons à nous entraîner dur.

«Mon poids diminue bien, donc je ne vois pas beaucoup de différence. Je continue à m’entraîner dur, mais à la maison. Je suis content d’avoir pu construire cette structure ici chez moi avec des nattes, des sacs, des mitaines et des poids à soulever. “

L’entraîneur de conditionnement d’Andrade l’appelle tous les matins pour lui dire quoi s’entraîner ce jour-là. La stratégie est déjà définie, a déclaré Andrade, et l’entraîneur Gilliard Parana veille à surveiller chaque séance d’entraînement pour porter une attention particulière à ce qui doit être travaillé.

«Je l’ai appelé par vidéo lors de chaque entraînement et il me guide, me dit ce que je dois faire et où je dois m’améliorer», a déclaré Andrade. «Quand je ne peux pas l’appeler par vidéo, je filme juste la séance d’entraînement et je lui envoie et il dit si tout va bien. Personne ne quitte la maison. Nous nous entraînons à la maison avec des conseils par téléphone. »

“Ça va aller car elle est très obéissante et travaille très dur”, a déclaré Parana à MMA Fighting. “Bruna Brasil a un type de corps et un style de combat très similaires à ceux de Rose, donc nous ferons de notre mieux jusqu’à ce que tout se calme. Ce n’est pas le moyen idéal de se préparer à un combat, bien sûr, mais nous devons prendre toutes les précautions. Nous le faisons de la meilleure façon possible. “

Avec un lieu encore à déterminer, le président de l’UFC, Dana White, a plaisanté sur les réseaux sociaux à propos de l’événement sur la lune.

Andrade approuve l’idée.

“S’ils paient mon billet, j’irai là-bas”, a-t-elle dit en riant. “Je voudrais y arriver un peu plus léger, mais tout va bien.”

«Je suis prête à tout», a-t-elle poursuivi. “Si le combat a lieu à Brooklyn, Las Vegas ou tout autre endroit sûr, je me battrai. J’ai combattu dans de nombreux endroits différents dans le monde, même en Chine, donc la localisation n’affecte pas beaucoup. Il s’agit de prendre soin de soi et de rester en sécurité. Je m’entraîne dur et concentré. Je suis sûr que tout ira bien avec le temps, le nombre de cas diminuera, ce virus disparaîtra, puis nous découvrirons où nous nous battons. Si Dieu le veut, ce combat aura lieu quelque part.

«Nous sommes inquiets parce que nous avons des familles, des aînés à la maison, un père et une mère qui vivent loin de nous, donc notre plus grande préoccupation concerne l’être humain. Financièrement parlant, je vais bien. Même si le combat n’a pas lieu, je peux bien m’entendre jusqu’à mon prochain combat. Nous prions pour que tout le monde reste en sécurité et que ce virus disparaisse. C’est ce qui nous affecte vraiment. Vous voyez des gens mourir en Italie, et leurs familles ne peuvent même pas les voir, vous ne savez pas où les enterrer. “