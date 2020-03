Après 7 combats à l’UFC, Kyle Bochniak rencontre Jonathan Gary au CES MMA 61

Kyle Bochniak est sur le chemin du retour à la promotion dans laquelle il a commencé sa carrière MMA.

Bochniak (8-5) devrait affronter Jonathan Gary (13-11-2) dans un combat poids plume au CES MMA 61, a annoncé vendredi la promotion.

CES MMA 61 a lieu le 24 avril au Twin River Casino de Lincoln, en R.I. La carte est diffusée sur UFC Fight Pass. Le champion des poids mouches Blaine Shutt met sa ceinture en jeu contre le challenger Richie Santiago dans l’événement principal.

Bochniak a combattu ses six premiers combats professionnels pour le CES MMA et les a tous gagnés, dont quatre par arrêt. Cela lui a valu un appel de l’UFC pour un combat qu’il a affronté pendant neuf jours contre Charles Rosa lors de l’UFC Fight Night 81. Il est sorti du mauvais côté d’une décision unanime pour sa première défaite.

Bochniak a rebondi plus tard en 2016 et a pris une décision partagée d’Enrique Barzola. Après une mise à pied de 11 mois, il a abandonné une décision à Jeremy Kennedy à l’UFC sur FOX 25. Il a rebondi avec une décision sur Brandon Davis, mais a ensuite poursuivi sur une diapositive de trois combats avec des pertes de décision à Zabit Magomedsharipov, Hakeem Dawodu et Sean Woodson . Ce dernier est arrivé en octobre dernier après une mise à pied de 10 mois, et Bochniak s’est retrouvé à chercher des combats en dehors de l’UFC.

Gary cherchera à casser son propre skid de trois combats. Le combattant basé en Oklahoma, qui a quatre combats de Bellator sur son CV, reviendra à la promotion après un peu plus de deux ans. Au CES MMA 49 en avril 2018, il a été soumis par le vétéran de l’UFC Sean Soriano avec un étranglement à l’arrière en seulement 81 secondes. Environ un an plus tard, il a été arrêté avec un TKO de deuxième ronde à l’EFC 11 pour son troisième revers consécutif.

.