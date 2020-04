Après avoir contracté le coronavirus, Roger Gracie appelle à la sensibilisation à la maladie: “Ce n’est pas une blague”

Roger Gracie, gracieuseté de Dux Carvajal

Au fil des jours, à mesure que le nombre de décès se confirme, en raison du coronavirus, de plus en plus de personnes assument la responsabilité de faire face à l’une des plus grandes crises sanitaires de l’histoire. Déjà guéri du virus, le jiujitsuRoger Gracie a parlé de ce qu’il vivait et a alerté les gens.

“J’avais le virus. J’ai récupéré il y a deux semaines. J’étais très mauvais, au lit. Et c’est bien de parler, parce que beaucoup de gens n’ont pas une idée exacte de ce que c’est, ils pensent qu’ils ne l’auront pas, qu’ils ne l’atteindront jamais. J’ai été au lit pendant dix jours, avec une fièvre de 40 degrés et une mauvaise toux. Je me suis essoufflé un jour, mais je n’ai pas progressé pendant la journée. Je me suis réveillé le matin avec un cœur battant, avec un manque d’oxygène. Appelle l’ambulance, j’y suis montée. Ils ont fait les examens, ils ont appelé le chef de la médecine et ils pensent que c’est mieux que ça chez moi »il a expliqué Gracie à Combat.

Consciente du devoir d’informer les amateurs d’arts martiaux et les praticiens des dangers de contracter la maladie, qui a déjà fait des milliers de victimes dans le monde, Roger Il en a profité pour alerter tous ceux qui le suivent de son histoire dans le soft art.

“C’est bien que les gens sachent que je l’ai. J’ai beaucoup d’amis à qui je parle, qui pensaient qu’ils n’en auraient pas parce qu’ils étaient en bonne santé, jeunes. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Un ami d’un ami, en Italie, était marathonien, il avait 35 ans et est décédé. Le cousin de la petite amie de mon professeur a 30 ans et est hospitalisé. Il y en a beaucoup qui n’ont pas de conscience. Il est nécessaire de sensibiliser. La maladie confronte l’athlète le plus faible et le plus âgé, mais aussi d’autres personnes. Vous ne pouvez pas être négligent. Ce n’est pas une blague », a conclu l’ancien champion de Un championnat.

Multi-champion JiuJitsu et une carrière avec étape dans UFC y Un championnat. RogerIl se consacre à la gestion de ses académies qui enseignent l’art doux. Le Brésilien s’est retiré du MMA dans 2017.