Après avoir énervé Goldberg, le vétérinaire de l’UFC Matt Riddle a une confrontation «tendue» dans les coulisses avec Brock Lesnar à la WWE

Matt Riddle, qui est devenu célèbre (tousse) pour le meurtre de Dan Simmler lors de la saison 7 de The Ultimate Fighter (TUF), a fait un travail admirable de faire chier à peu près tout le monde qu’il rencontre, car comme l’a dit un jour Eric Bischoff, la controverse crée de l’argent.

Et Jedusor devient paaaaiiiiiid.

Jedusor, 34 ans, a depuis longtemps quitté l’Ultimate Fighting Championship (UFC), où il a fréquemment verrouillé les cornes avec le président de la promotion, Dana White, et a récemment ouvert boutique avec World Wrestling Entertainment (WWE).

Accueil d’un autre vétéran de l’UFC sous la forme de Brock Lesnar.

Il s’avère que Riddle et Lesnar ont eu une confrontation «tendue» dans les coulisses du Royal Rumble le week-end dernier à Houston, au Texas, selon Pro Wrestling Sheet, car Riddle avait précédemment déclaré qu’il «retirerait» Lesnar en 2020.

Aucune main n’a été échangée … pour l’instant.

Ce n’est pas la première fois que Jedusor ébouriffe quelques plumes dans les coulisses. Le «Super King of Bros» a déjà coché Bill Goldberg, un rat mat à la retraite et un porte-parole MMA à temps partiel, pour ces commentaires sur les stéroïdes et les commotions cérébrales.

Peut-être que pour la prochaine pay-per-view (PPV) de la WWE, Riddle peut croiser Ronda Rousey.