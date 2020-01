Après avoir étouffé Espinosa, Alex Perez veut Askarov

RALEIGH, N.C. – Alex Perez a battu Jordan Espinosa avec une soumission technique samedi sur la carte principale à l’UFC sur ESPN + 24 à Raleigh, N.C.

Jetez un œil au combat avec Perez, qui a gagné pour la deuxième fois consécutive après une défaite face au prochain challenger en titre Joseph Benavidez en novembre 2018.

Résultat: Alex Perez bat. Jordan Espinosa via soumission technique (triangle des bras) – Tour 1, 2:33

Enregistrements mis à jour: Jordan Espinosa (14-6 MMA, 1-1 UFC) contre Alex Perez (22-5 MMA, 4-1 UFC)

Statistique clé: Perez devance Espinosa 16-2.

Perez sur le moment clé du combat

«La position avec laquelle je l’ai eu était un peu peu orthodoxe, mais je sentais juste que c’était assez serré, alors j’ai continué à me serrer et je l’ai mis dehors. Je pratique tout le temps ma compression. Je brûle mes bras et passe par ces séquences. J’étais prêt s’il survivait. J’étais prêt pour la guerre. Mais je vais prendre ça pour sûr. “

Perez commence 2020 avec une victoire

«(Ça) fait du bien de commencer l’année comme ça. La Jordanie est formidable – probablement l’un des adversaires les plus coriaces que j’ai dû affronter. Son style est fou. Merci à mon équipe – mes partenaires d’entraînement et mon camp étaient incroyables pour celui-ci. “

Perez sur ce qu’il veut ensuite

“J’aimerais que Askar Askarov ensuite. C’est un lutteur, je suis un lutteur, et nous aimons tous les deux nous tenir debout, alors pourquoi pas? J’adorerais avoir cette carte Khabib (Nurmagomedov) contre Tony Ferguson. Cela me donnerait une petite pause, puis reviendrait prêt à travailler. “

Pour en savoir plus sur Perez, regardez la vidéo de l’interview post-combat complète ci-dessus.

