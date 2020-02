Après “coqueluche” à l’UFC 246, Donald Cerrone dit qu’il est difficile de ne pas être ami avec Conor McGregor

Donald ‘Cowboy’ Cerrone a reçu une assiette pleine de frappes aux épaules par Conor McGregor, terminé avec un service au sol et une livre. Mais cela n’a pas empêché le vétéran de l’UFC de respecter son adversaire UFC 246.

Dans l’événement principal à succès le samedi 18 janvier, «The Notorious» a fait son retour très attendu de l’Octogone pour faire face à Cerrone. Le combat était apparemment terminé dès le début, alors que l’Irlandais a terminé ‘Cowboy’ de TKO en seulement 40 secondes du premier tour.

L’ancien champion des deux divisions a profité de la gloire de sa victoire, tout en respectant Cerrone et sa famille. Dans la perspective de leur combat contre l’UFC 246, McGregor a montré un respect sous-jacent pour le joueur de 36 ans et son style de combat – loin de son dernier combat contre l’ennemi juré, Khabib Nurmagomedov.

Lors de la conférence de presse d’après-combat, McGregor a rendu hommage à Donald Cerrone et à sa grand-mère (qui assiste toujours à ses combats):

“Elle est juste une femme phénoménale, cette dame”, a déclaré Conor McGregor. “Elle est là du premier combat de la nuit au combat final de la nuit et même après le combat, elle est venue [and] m’a montré du respect. Je lui ai montré du respect et c’était formidable de la rencontrer enfin.

“Vous la voyez”, elle fait partie intégrante du jeu, n’est-ce pas? Donald a tellement combattu, et cette dame est là depuis le début du combat jusqu’à la fin, mec. Quelle dame. Quel homme elle a élevé. Je suis très, très honoré de partager la cage avec Donald. Je suis très fier. C’est un homme bon et il a de bonnes personnes derrière lui. Un grand respect.”

Le résultat a été une déception pour Cerrone qui venait déjà de subir des pertes consécutives face à Justin Gaethje et Tony Ferguson. Cependant, il a pris le L dans sa foulée et a crédité Conor McGregor pour ses capacités de “coqueluche”.

Sur son histoire Instagram, Cerrone a répondu à la question des fans, “Êtes-vous amis avec McGregor maintenant?”

Natasha Hooper de BJPenn.com a tweeté une capture d’écran du commentaire:

Donald ‘Cowboy’ Cerrone admet qu’il est difficile de ne pas être ami avec Conor McGregor après avoir reçu un ‘ass-whooping’ dans le main event de l’UFC 246. pic.twitter.com/SPL41eIeUg

– natashajane_mma1 (@MmaNatashajane) 6 février 2020

Cerrone a répondu: “Après une coqueluche comme ça, c’est difficile de ne pas l’être.”

Le prochain adversaire de Donald Cerrone reste à voir. Mais en attendant, le «Cowboy» peut tirer le meilleur parti d’un chèque de règlement bien mérité du formidable événement PPV.