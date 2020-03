Après des défaites à l’UFC Brasilia, Randa Markos et John Makdessi entrent en période de quarantaine

Randa Markos

Après avoir perdu contre Amanda Ribas à l’UFC Brasilia samedi dernier. Randa Markos retour à Le Canada et a parlé de frustration pour ne pas avoir passé le test pour savoir si elle était infectée par le coronavirus.

Dans votre compte Twitter, le poids de la paille s’est manifesté par le système de santé moche de votre pays, qui n’effectue pas de tests sur les personnes, à moins qu’ils ne présentent des symptômes de la maladie.

Je viens de rentrer. Arrêté par le centre de test des coronavirus et ils ne voulaient pas me tester. De longs vols avec beaucoup de monde, je ne me sens pas bien et je ne suis pas un risque? D’accord, je suppose que je serai à la maison pendant deux semaines

– Randa Markos (@randamma) 17 mars 2020

“Je viens d’arriver à la maison. J’ai arrêté de faire l’examen du coronavirus dans un centre et ils ne m’ont pas examiné. De longs vols avec beaucoup de monde, je ne me sens pas bien et je ne suis pas en danger? Tout va bien. Je pense que je serai à la maison pendant deux semaines. “ écrit-il.

La Canadienne a ajouté plus de critiques affirmant que sa visite au centre médical était une mesure préventive, car les voyages internationaux n’ont pas été recommandés ces derniers jours, depuis la prolifération du virus a augmenté à chaque fois dans le monde entier.

Je veux juste être en sécurité. Les choses étaient bien différentes de mon départ à mon retour des combats. Les nouvelles changent toutes les heures.

– Randa Markos (@randamma) 17 mars 2020

“Je veux juste être en sécurité. Les choses sont différentes depuis que je voyage pour me battre. Les nouvelles apparaissent à tout moment »conclut-il.

Randa Elle n’est pas la seule combattante de la carte inquiète après l’événement. John Makdessi, s’est également manifesté à propos d’une éventuelle infection après l’événement. En entretien avec “Le soleil”, le Canadien s’exprime sur le sujet.

«Je suis actuellement en quarantaine. J’ai besoin d’aide médicale. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas aller aux bureaux de l’UFC parce que je ne peux pas voyager. Et ici, les hôpitaux ne me recevront pas, car je suis en quarantaine »expliqua-t-il.

Pour le moment, il n’y a aucun cas possible de combattants de l’UFC ayant contracté la maladie qui a détenu le monde. Lundi après-midi, le président de UFC, Dana White, a reporté les trois prochains événements de l’organisation à titre préventif.