Après la défaite de l’UFC 248, Yoel Romero critique la stratégie d’Israël Adesanya: “Vous voulez voir courir, allez voir Usain Bolt”

L’événement principal de l’UFC 248 a été une déception majeure et Yoel Romero met la responsabilité sur Israël Adesanya.

Aucun des deux combattants n’a mis le feu à l’Octogone avec leurs performances dans l’événement principal de samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas, mais lorsque les tableaux de bord ont été lus, les trois juges ont convenu qu’Adesanya avait fait assez pour conserver son titre de poids moyen. Non seulement Romero était en désaccord, mais il a également estimé que cette action terne était la faute d’Adesanya.

S’adressant à Joe Rogan après le combat, Romero a accusé Adesanya de s’être enfui et de ne pas l’avoir engagé pendant leur concours de cinq rounds.

“C’est ma victoire”, a déclaré Romero, se référant aux cris de joie de la foule. «Pas ici (pointe la cage), ici (pointe l’oreille, puis la foule), c’est ma victoire. C’est ma victoire. J’ai une question pour tout le monde ici. J’ai un grand respect pour tout le monde, pour tous les athlètes. Mais ma question est: “C’est le champion de l’UFC que nous voulons tous et vous?” Non, nous voulons nous battre. Nous voulions un combat sauvage, c’est ce que nous voulons voir ici. C’est vraiment sauvage. Pas comme un gars inquiet. Non, non, non, les gens veulent voir le vrai combat.

«Il court et court et court – Comme les gens de Rome, comme les gladiateurs. C’est ce que les gens veulent voir ici. Il court et court et court. Ce n’est pas un grand champion. Le grand champion reste ici au milieu du combat, comme un vrai champion. »

Via un traducteur, Romero a ajouté: “C’est ce que je voulais faire, c’était rester là et échanger avec lui pour combattre ces fans.”

Lorsque les statistiques officielles sont comptabilisées, il est peu probable que les chiffres regardent favorablement l’un ou l’autre homme car le combat a été gâché par l’inactivité, à commencer par une ronde d’ouverture bizarre dans laquelle Romero semblait se tenir au centre de l’Octogone avec les bras levés en défense tandis qu’Adesanya se tenait à distance de lui. Aucun des deux n’a jeté quoi que ce soit d’important pendant plusieurs minutes.

Pour aggraver les choses, la lutte a clôturé ce qui avait été autrement une soirée mouvementée, en particulier l’événement co-principal qui a vu la championne des poids paille Zhang Weili défendre avec succès son titre contre Joanna Jedrzejczyk dans un combat qui restera l’un des plus grands de Histoire du MMA.

Cela seul peut avoir donné à la plupart des téléspectateurs leur argent, mais Romero était clairement frustré que lui et Adesanya ne soient pas parvenus à livrer un combat de ce calibre.

«Les gens paient à la carte pour un vrai combat. Pas pour ça », a déclaré Romero. «Les combattants doivent respecter ce que les gens paient. Les gens paient parce que les gens veulent voir le bon combat, pas pour ça. C’est pourquoi je viens ici, parce que j’aime les gens qui paient, les gens qui travaillent beaucoup.

«Vous devez avoir du respect pour les gens. Les gens travaillent beaucoup et paient pour quoi? Pour le combat. Ne pas courir. Vous voulez voir courir, allez voir Usain Bolt. »

Lors de la conférence de presse d’après-combat de la soirée, Romero a approfondi ses réflexions avec l’aide d’un traducteur espagnol.

“Il est impossible de lutter contre un fantôme”, a déclaré Romero, se référant à nouveau à la tactique évasive d’Adesanya. “Je ne sais pas comment on pourrait s’attendre à ce que je lutte contre un fantôme.”

“Je vais commencer à m’entraîner sur piste ou en cross-country parce qu’évidemment, c’est un cross-country et une star de l’athlétisme, donc je dois rattraper son retard sur son sport”, a-t-il ajouté.

Romero a pris ombrage avec Adesanya se vantant de son héritage potentiel, d’autant plus qu’il s’agit d’un jour de dépasser les records UFC de l’ancien champion des poids moyens Anderson Silva. “The Spider” a régné comme l’un des champions les plus dominants de l’histoire du MMA pendant six ans et se classe toujours deuxième de tous les temps dans les défenses consécutives du titre UFC avec 10.

Samedi a marqué la première défense de titre réussie d’Adesanya et Romero ne veut pas entendre son nom mentionné aux côtés de Silva.

“La seule chose que je ressens, c’est que j’ai honte de ne pas pouvoir donner aux fans un combat ou une guerre que tout le monde voulait”, a déclaré Romero. «C’est devenu un match de course à pied et je me sens mal en général. C’est un énorme manque de respect que soi-disant un grand champion apparent de l’UFC – C’est un manque de respect le comparant à Anderson Silva.

«Anderson Silva à 30 ans ferait tenir tout le stade debout. C’est un énorme manque de respect envers Israël pour les fans et le sport de l’UFC. »

Pour montrer qu’il était en grande partie indemne, Romero a fait irruption dans une danse de salsa impromptue lors de sa conférence de presse après le combat, et a également suggéré que son visage était en grande partie impeccable malgré son adversaire avec un fond de kickboxing décoré.

Il a encore insulté Adesanya en le comparant à Robert Whittaker, un ancien champion qui a battu Romero à deux reprises avant de laisser tomber son titre à Adesanya.

“Savez-vous pourquoi il a gagné contre Robert Whittaker?” Dit Romero. “Car [Whittaker] n’était pas pareil. Il a beaucoup souffert de blessures au cours des années qu’il a subies. Et il a du respect pour tout le monde. Et il se levait et se battait avec moi. »

Romero a poursuivi en disant que le seul vainqueur de l’événement principal de l’UFC 248 était Adesanya. Pas lui, pas les fans, et pas l’UFC, seulement Adesanya, à ses yeux. Pressé sur ce qui était un scénario idéal pour lui, Romero n’a pas parlé de changer le résultat.

Il a plutôt dit vouloir que le processus se déroule différemment.

“Voulez-vous vraiment que je réponde à ce que je voulais?” Dit Romero. “Je voulais que nous nous tuions.”