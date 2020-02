Après la défaite de l’UFC Auckland, le visage de Paul Felder est «définitivement cassé»

Paul Felder et Dan Hooker se sont livrés à cinq rondes de fureur brutale de rock’em sock’em à l’UFC Auckland, se terminant par une mince victoire au rasoir pour Hooker, le favori de sa ville natale (regardez les temps forts). Aucun des deux hommes n’est sorti de la cage intact, ce qui a conduit à cette photo plutôt intéressante montrant Dan et Paul en train de se détendre à l’hôpital ensemble dans des civières d’ambulance assorties.

Son manager Brian Butler-Au de Suckerpunch Entertainment a également partagé cette vidéo de Felder recevant une ovation du personnel des coulisses alors qu’il sortait de Spark Arena pour l’ambulance.

“Alors qu’il était conduit à l’ambulance, il m’a regardé et m’a dit:” La tradition est la suivante: gagner ou perdre, je vais à l’hôpital “”, a déclaré la légende de la vidéo.

Non pas que le voyage à l’hôpital ait semblé déranger beaucoup le Felder meurtri et battu.

Dans une histoire Instagram, Felder a déclaré: «Je ne peux pas dire à quoi ressemble mon visage en ce moment, mais ça n’a pas l’air bien. J’ai l’impression de ressembler à Action Bronson – c’est son nom? – parce que c’est tellement enflé.

… lol, je peux le voir pic.twitter.com/CIykeIprzr

– Robert Joyner (@robnashville) 23 février 2020

«J’espère que je serai sorti de l’hôpital demain matin», a-t-il terminé. «Je reste ici pour des précautions. Le visage est définitivement cassé, mais nous allons le réparer. Mon garçon Jared Gordon en avait quelques-uns. Il semble aller bien. “

Et juste un peu plus de médias sociaux qui font que le voyage à l’hôpital de Felder semble plus amusant que ce que nous imaginons vraiment: cette photo de Suckerpunch Entertainment de Paul et son coin à manger de la pizza et des beignets dans sa chambre d’hôpital.

Mais il est assez clair que Felder et Hooker ont traversé une guerre physiquement dommageable. “The Irish Dragon” n’a pas qualifié sa déclaration de “visage cassé”, mais il semble certainement qu’il a subi une fracture orbitale au premier tour … avec lequel le maniaque s’est ensuite battu pendant les vingt prochaines minutes. Et comme Paul l’a souligné, il semble finir par être transporté à l’hôpital. Beaucoup. Son combat contre Edson Barboza était une autre guerre, il semble que les combats de chiens soient sa spécialité, et ce n’est pas une bonne spécialité.

Après la défaite de Hooker sur les tableaux de bord, Felder a déclaré: «C’est peut-être pour moi.»

Autant nous aimons le regarder se battre, ce n’est peut-être pas la pire idée du monde.