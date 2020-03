Après la défaite, Johnny Walker reconnaît ses erreurs et promet d’améliorer cela

Johnny Walker

Après la dure défaite devant Corey Anderson dans UFC 244En novembre, Johnny Walker est revenu sous-performer à l’UFC Brasilia. Le front Nikita Krylov a eu la chance de revenir à sa bonne phase, mais a fini par tomber devant les prises de son rival et perdu par décision.

Après la défaite, sur son compte Instagram, le Brésilien a remercié le soutien reçu par les fans et a assuré qu’il était pleinement concentré pour son prochain combat.

«Bonjour les gens, je suis arrivé à Rio. Je vais me reposer un peu, je vais entraîner à nouveau les combats, les défenses de démolition et personne ne m’arrêtera, non. Combattez trois rounds, je vais bien. Je vais voir où sont mes erreurs, où je vais m’améliorer et la vie continue. Nous savons tous les deux qu’il n’y a qu’un seul gagnant. Voilà comment ça marche. Nous nous entraînerons et serons plus forts. Merci à tous ceux qui me soutiennent vraiment et me font confiance. Je vais y arriver. Je ferai 100% de ma carrière. Dans le suivant, si je n’ai pas d’erreurs, la victoire sera la mienne, la victoire jusqu’à ce que j’atteigne la ceinture »écrit-il.

Le front Krylov, Walker Il n’a pas réussi à imposer son agressivité qui l’a fait connaître au sein de l’organisation. Le Brésilien a fini par se réduire après les tentatives de tir et les prises de son rival.

Après la défaite, le Brésilien a obtenu sa deuxième défaite consécutive. Walker, Il est devenu connu pour avoir remporté ses premières victoires KO.