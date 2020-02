Après la dernière victoire du titre étroit de Jon Jones, il est temps de tout risquer chez les poids lourds

Jon Jones vous dira qu’il a tout planifié tel qu’il s’est produit – l’ascension fulgurante, le couronnement incontestable, l’aura indestructible. C’était une sorte de domination rapide mais transcendante, à parts égales, sans ambiguïté mais déroutante. Personne n’avait jamais vu un combattant si véritablement orchestrer des attaques si dangereuses qui allia des avantages physiques uniques à une exécution compétitive.

Il était le champion des poids lourds légers de l’UFC dans les trois ans suivant son passage professionnel. Près d’une décennie plus tard, certains signes indiquent que son règne touche à sa fin.

En 14 matchs de titre consécutifs – sans compter le rematch 2017, aucun concours contre Daniel Cormier – Jones n’a que rarement été contesté. Dans l’événement principal de l’UFC 247 de samedi, Jones a éclairci le bassin de challenger par un de plus, mais à peine.

Les juges de Houston l’ont marqué pour Jones, mais dans les secondes qui ont précédé la lecture de la décision, beaucoup ont eu le sentiment que dans la même arène où Matt Serra a stupéfait Georges St-Pierre, le week-end du 30e anniversaire de la nuit James “Buster” Douglas a trompé Mike Tyson, le règne épique de Jones était arrivé à son terme. Ironiquement, ce fut un rappel à son tout dernier combat, qui s’est terminé par une autre décision contestée qui a fait son chemin.

Jones a maintenant vaincu les numéros 1, 2, 3, 4, 8 et 9 de la division. L’UFC peut continuer à essayer de créer des confrontations potentielles via sa chaîne de montage mondiale, ou enfin donner aux fans et à Jones le véritable risque digne de son talent .

Corey Anderson, classé n ° 5, qui a remporté quatre combats consécutifs au sein de la division, peut avoir la revendication la plus significative à une rencontre avec Jones, mais avec tout le respect que je dois à cette séquence solide, sa revendication sur Jones ne remplace pas la revendication de Jones à tout ce qu’il veut. Ou à tout ce que le public veut.

Et le public de combat a attendu assez longtemps: apportez-nous un match qui apportera le meilleur de Jones. Apportez-nous Jones contre Stipe Miocic.

Jones a toujours fait son travail le plus acharné contre ses ennemis les plus dangereux, et ses combats les plus proches se sont opposés à ceux qu’il était censé faire exploser. Reyes en est un autre exemple, sur les talons de Thiago Santos.

Compte tenu de cette histoire, il n’y a aucune raison d’attendre plus longtemps. Jones a flirté avec l’idée de passer au poids lourd pendant un bon moment, mais il a toujours finalement décidé de ne pas le faire. Une objection était la taille des hommes au sein de la division des monstres. Un autre était son affirmation continue que son héritage restera finalement dans sa domination divisionnaire.

Mais après neuf ans au sommet, n’en at-il pas fait assez là-bas? Et n’a-t-il pas risqué le super-combat potentiel avec le champion des poids lourds une fois de plus?

[Spoiler alert: yes and yes.]

Ajouter Anderson ou Volkan Oezdemir ou Jan Blachowicz à son CV est un ajout très différent de Reyes, qui n’avait jamais perdu avant leur combat tout en arrêtant neuf de ses 12 adversaires. Il avait peut-être manqué d’expérience dans les grands combats, mais au moins il apportait avec lui un danger palpable.

Miocic est le seul combattant au monde qui apporte le même type de risque pour Jones, qui l’excitera également.

Il a fait correspondre les compétences de lutte avec certains des meilleurs au monde; il a le pouvoir d’arrêter le combat; et il a défendu le titre des poids lourds plus de fois que quiconque. Il est un poids lourd historique de la même manière que Jones est un poids lourd léger historique. Ce sont des GOAT divisionnaires qui se battent. Et surtout, Miocic veut le combat!

En se dirigeant vers l’UFC 247, il semblait que le plus grand obstacle à la lutte, à part Jones qui retardait la fin de l’accord, était l’équipe de direction de l’UFC, qui avait exprimé sa préférence pour Miocic pour combattre à nouveau Cormier plutôt que pour que Jones se batte.

Cela dit, le président de l’UFC, Dana White, n’est pas étranger à la mise en place de barrières artificielles entre les combats afin de mesurer l’intérêt véritable des fans, puis à changer en conséquence. Si le monde du combat l’exige, il capitulera probablement devant la demande.

Miocic n’est cependant pas le seul joyau en jeu. Israel Adesanya s’est hissé dans la célébrité au cours de la dernière année, remportant le titre intermédiaire UFC des poids moyens, puis unifiant les ceintures après avoir écrasé Robert Whittaker.

Depuis lors, le nom d’Adesanya a été flotté. En tant qu’attraction phare, cela a du sens. Le profil d’Adesanya continue d’augmenter dans le monde, et s’il battait Yoel Romero le mois prochain, le jumelage deviendrait l’un des rares avec le potentiel de transcender les sports de combat dans le monde du sport au sens large.

Cet appariement apporte certainement un choc électrique avec lui, mais Jones est tellement plus grand et plus fort qu’il n’y a aucune raison valable pour que l’UFC donne à Adesanya cette étape plutôt que de le laisser tenter de solidifier son règne.

Jones est établi.

Miocic est créé.

Le combat serait passionnant.

À ce rythme, nous devons nous demander combien de temps Jones peut-il rester au sommet? Combien de temps ces combats sont-ils encore possibles pour lui? Il est encore chronologiquement jeune, mais il a de l’usure sur le cadre, et l’écart entre lui et le reste du terrain semble se réduire.

La nuit dernière, Jones a dû se battre à travers Reyes et à travers du karma. Dans la même arène où Serra a écrit un choc, et le week-end du 30e anniversaire de la nuit du plus grand bouleversement de l’histoire des sports de combat, Jones a pataugé dans le danger et s’est rendu de l’autre côté.

Il n’y a peut-être pas d’autre chance de le faire. Frappez maintenant et frappez vite. Il est temps pour Jones contre Miocic.