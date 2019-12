Après la dernière victoire, le combattant le plus excitant de la décennie, Chan Sung Jung, mérite le combat pour le titre UFC

Chan Sung Jung a commencé la décennie avec un combat choisi par beaucoup comme le meilleur de l'année 2010. Il l'a terminé dans une démonstration de force dominante contre l'un des combattants les plus durables que le sport ait jamais vus. Entre les deux, il a été le premier homme à frapper une soumission Twister, a rendu certaines des performances les plus mémorables de la décennie et a remporté un prix tous les soirs dans tous ses combats sauf un.

Minute pour minute, il n'y a peut-être pas eu de combattant plus divertissant au cours des 10 dernières années que le «Zombie coréen». Vous vous souvenez de sa guerre avec Leonard Garcia? Son combat de l'année contre Dustin Poirier? Son KO de sept secondes de Mark Hominick? Même lorsqu'il a perdu – comme dans l'incroyable KO du coude arrière de Yair Rodriguez – cela est venu de façon mémorable, et largement généré par son agressivité sans faille.

Samedi dans son pays d'origine, Jung a eu l'opportunité d'affronter l'un des hommes les plus coriaces à avoir jamais pris la cage. Frankie Edgar a maintenant 38 ans. Sa capacité à absorber l'impact n'est peut-être plus ce qu'elle était, mais si elle s'est détériorée, ce n'est pas beaucoup. Il y a à peine cinq mois, il a combattu le poids plume de la mitrailleuse Max Holloway et a atteint la cloche finale. Dans toute sa carrière avant la nuit dernière – 30 combats – Edgar n'avait terminé qu'une seule fois.

Pourtant, Jung l'a fait à peine en sueur. Dans les 50 secondes, il a vacillé Edgar avec un crochet gauche pointu. Bien sûr, Edgar a résisté, mais Jung est resté patient et quelques instants plus tard, il l'a encore fait craquer avec un autre crochet. Celui-ci l'a abattu, déclenchant une grêle de frappes au sol Jung. Pendant un moment, il valait la peine de se demander si Edgar allait recréer ses fameux retours contre Gray Maynard, mais après 38 tirs durs et sans réponse, l'arbitre Marc Goddard a heureusement déterminé qu'un autre miracle d'Edgar n'était pas dans les cartes.

Dans la longue et riche histoire de Jung, ce fut un autre moment remarquable, mais aussi historique, marquant la première fois qu'il a battu un ancien champion de l'UFC. Le fait qu'il l'ait fait devant ses compatriotes sud-coréens l'a rendu plus spécial, et que c'était la première fois que son père le regardait concourir en direct à l'UFC était la cerise sur le gâteau.

Jung est tout ce que l'UFC dit vouloir à ses athlètes. Il est une présence électrisante dans la cage, il appuie l'action à chaque minute de chaque combat, et il vient avec le soutien d'une nation ainsi que des essaims de fans mondiaux qui ont été magnétisés par son style de combat au bord de votre siège . Pour de nombreux événements UFC, il est un coup d'adrénaline humaine.

Maintenant, l'UFC doit le récompenser pour sa décennie d'excellence et d'excitation avec une opportunité de titre poids plume contre le nouveau champion Alexander Volkanovski. Après le combat, Jung a immédiatement demandé le combat – aucun traducteur nécessaire – et il l'a mérité.

"Volkanovski est un combattant super intelligent, un combattant intelligent", a déclaré Jung à l'équipe de l'UFC sur ESPN après la victoire grâce à son entraîneur et interprète Eddie Cha. «Mais Frankie l'est aussi. Il pourrait avoir un QI de combat un peu plus élevé, donc je suis assez confiant de pouvoir le battre. "

Classé n ° 6 dans le classement UFC le plus récent, Jung progressera certainement d'au moins une place ou deux après avoir dépassé le n ° 4 Edgar. Bien qu'il y en ait d'autres devant lui, Jung a autant de succès que n'importe quel autre combat pour Volkanovski.

Alors que beaucoup croient que Holloway mérite une revanche immédiate, ce sentiment vient en grande partie de son long règne plutôt que de sa compétitivité dans leur combat pour le titre. Holloway a perdu de façon convaincante.

Zabit Magomedsharipov est peut-être en avance sur Jung dans le classement, mais sa séquence de victoires ne comprend qu'un des 10 meilleurs combattants, le plus grand nom étant Jeremy Stephens.

Brian Ortega est actuellement mis à l'écart par une blessure au genou avec un temps de récupération inconnu

Seul Yair Rodriguez a un argument comparable pour la lutte contre Volkanovski. Il a battu Jung il y a environ un an et a remporté des victoires dans sept de ses huit combats à l'UFC. Si Rodriguez devait se faire tirer dessus Jung, ce serait raisonnable. Si nous distribuons l'équité du livre, le pendule pencherait davantage vers lui.

Mais il y a quelque chose à dire pour la longévité du Zombie. C'est un sport de flashs et de blips. Puisse les combattants aller et venir, entrer en flammes et s'éteindre. Pourtant, même après tout ce temps, après 10 ans au compteur, une mise à pied de service militaire et plusieurs blessures graves, Jung est toujours là à faire de la magie. Il a clôturé la décennie de la même manière qu'il l'a ouverte, en livrant un rush et un buzz. Pendant tout ce temps, il a amélioré l'UFC. Il a amélioré le MMA. Et maintenant, il mérite sa juste récompense.