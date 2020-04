Après la libération de Bellator, Frank Mir est prêt à retourner à l’UFC en tant que commentateur

Frank Mir coupe les liens mutuellement avec Bellator MMA et pourrait maintenant chercher à rejoindre Ultimate Fighting Championship (UFC) en tant que commentateur couleur.

Mir, qui fait partie de la division des poids lourds de Bellator depuis sa signature avec la promotion en 2017, avait un combat à faire sur son contrat actuel. Mais en raison de la pandémie de COVID-19 en cours, Bellator ne pourra pas organiser le dernier combat de Mir de sitôt et a accepté de libérer le vétéran poids lourd de ses obligations contractuelles.

Cela dit, Mir prévoit toujours d’accomplir son dernier combat sous la bannière Bellator avant de frapper le libre arbitre.

“En gros, j’ai eu une bonne conversation avec Scott Coker”, a déclaré Mir lors d’un récent épisode de son podcast “Phone Booth Fighting”. “(Je vais) continuer à me battre avec eux, juste parce qu’il reste un combat sur mon contrat de combat. Scott a été très facile d’en parler – la fermeture de leur entreprise, il n’a même pas quitté sa maison depuis trois semaines – donc, une fois qu’ils auront démarré, il y aura un arriéré de combats car ils ont tellement de combattants sur leur liste.

“Alors maintenant, je suis fondamentalement, pas fondamentalement, je suis un agent libre. Même si je continuerais à me battre pour Bellator, je ne suis redevable d’aucun contrat avec qui que ce soit maintenant. Je peux donc essayer le marché libre et voir celui qui s’ouvre au combat en premier. »

Mir, 40 ans, a concouru pour la dernière fois au Bellator 231 en octobre dernier lorsqu’il a battu Roy Nelson lors de leur match revanche de l’événement principal. La victoire était la première de Mir sous la bannière Bellator après avoir perdu deux défaites consécutives face à Fedor Emelianenko et Jay Ayala. La victoire a également cassé une séquence de quatre défaites consécutives que Mir a accumulées depuis ses deux derniers combats à l’UFC de 2015 à 2016.

Bien que l’ancien champion des poids lourds de l’UFC ne soit pas le même combattant qu’il l’était autrefois, cela n’empêchera pas Mir de tester toutes les voies en libre agence. Cela inclut un retour potentiel à l’UFC, mais pas en tant que combattant.

“J’ai toujours rêvé de combattre au Japon”, a-t-il admis. «Je me souviens avoir regardé les anciens PRIDE dans la journée, et RIZIN a l’air d’avoir une carte à venir en août. Alors maintenant, je suis ouvert à l’endroit où je peux commencer à parler avec d’autres entreprises et à voir où aller, ce qui est excellent pour les commentaires, comme je le sais avant d’être exclusif en combat avec Bellator, je pense que cela m’a blessé autant que peut-être commentant pour l’UFC. Alors peut-être que cela ouvrira cette voie où je pourrais recommencer à commenter les combats de l’UFC et d’autres organisations. “

En tant que l’un des noms des poids lourds les plus reconnaissables dans le sport aujourd’hui, Mir ne devrait pas avoir de mal à trouver une nouvelle maison. L’UFC n’est peut-être pas le lieu d’atterrissage le plus logique pour Mir, étant donné que l’écurie commentante de la promotion comprend déjà des combattants tels que Daniel Cormier, Dominick Cruz et Paul Felder, mais Mir devrait encore attirer l’attention des autres principales organisations MMA, que ce soit en tant que combattant ou gourou de la diffusion. .

Le seul problème pour Mir est le timing de l’ensemble. Alors que le monde du MMA est fermé dans un avenir prévisible au milieu de la propagation des coronavirus, Mir pourrait devoir attendre un certain temps avant de mettre le pied dans la porte pour des négociations de contrat approfondies.

“Grâce aux médias sociaux et à l’émission, je vais dire que maintenant je suis un agent libre”, a-t-il déclaré. «Ce n’est pas impossible de me joindre. Envoyez-moi un message sur mon Instagram ou envoyez-moi un message via Facebook, je vais le recevoir.

“Mais pour autant que je traque les gars en ce moment, je ne sais pas. J’ai juste l’impression que la plupart des gens auront des problèmes bien plus importants en ce moment que de me signer. Donc en ce moment, ça va être lent jusqu’à ce qu’une fois que je vois les quarantaines se lever et que nous nous retrouvons à la baisse de la courbe en cloche et que la vie commence à reprendre comme elle le fait. Ensuite, je serai probablement plus catégorique sur le fait d’être au téléphone et de prendre contact avec des gars. Mais pour le moment, je suppose que je vais juste faire une approche passive, que l’on sache que je suis là-bas et que je suis disponible, mais je ne vais pas faire exploser les boîtes aux lettres de qui que ce soit pour le moment. ”

Que pensez-vous, combattre les fans? Où voulez-vous voir Mir se retrouver ensuite?

