Après la mise à pied, peu de tout se bat bien pour Kyler Phillips

NORFOLK, Va. – Kyler Phillips a battu Gabriel Silva avec une décision unanime samedi sur la carte préliminaire à l’UFC sur ESPN + 27 à Norfolk, Va.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Phillips, qui a remporté une victoire à ses débuts à l’UFC.

Résultat: Kyler Phillips bat. Gabriel Silva par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Enregistrements mis à jour: Phillips (7-1 MMA, 1-0 UFC), Silva (8-2 MMA, 0-2 UFC)

Statistique clé: Phillips a réussi près de 60% de ses frappes et a devancé Silva 112-43.

Phillips sur le moment clé du combat

«Il m’a frappé avec une bonne main droite et cette barre de genou était proche, mais il n’allait jamais la finir – je la laisserais casser en premier. … Ce gamin était dur. Je savais qu’il allait essayer de me battre, mais je l’ai laissé faire un peu pour que je puisse sentir son énergie, puis je l’ai frappé avec de gros coups. J’avais l’impression de pouvoir le finir, mais je me suis un peu fatigué au premier tour. Je savais que je le ferais en deuxième et troisième, et gagnerais ces matchs de catch et ces transactions de jiu-jitsu. Je l’ai occupé avec des mouvements et des coups. Il est dur, mais je me suis contenté de continuer et je me suis concentré sur la victoire des matchs de grappling. »

Phillips sur les combats après une longue mise à pied

«Je n’avais pas combattu depuis plus d’un an, donc je savais que ce serait le combat parfait pour moi. Je me suis beaucoup débattu, j’avais des trucs de muay thaï et de karaté, de la bonne boxe dure, du sol et du livre – alors j’avais besoin de ça pour revenir dans ce match. »

Phillips sur son cardio

“Je suis surexcité. Je sais que je peux pousser ce réservoir d’essence plein. Certaines personnes ont remis cela en question parce que je finissais tout le monde, mais je l’ai prouvé à tout le monde ce soir. »

Pour en savoir plus sur Phillips, regardez la vidéo de l’interview complète post-combat ci-dessus.

