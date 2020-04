Après le report de l’UFC 249, l’entraîneur de Khabib a un message pour les critiques du champion

Khabib Nurmagomedov a été contraint de se retirer de son combat pour le titre Léger léger contre Tony Ferguson, qui devait être à la une de l’UFC 249 le 18 avril 2020. En conséquence, l’Ultimate Fighting Championship (UFC) a marqué Justin Gaethje pour intervenir et combler le vide .

Après que Khabib vs Ferguson ait été égratigné pour la cinquième fois inimaginable, les critiques sont sortis du bois, alors que les fans et les combattants, y compris Conor McGregor et Ferguson, ont critiqué “The Eagle” pour avoir renfloué le combat. Ceci, malgré le fait que ce ne soit pas la faute de Khabib, car la Russie a été mise sous verrouillage en raison du coronavirus, empêchant le roi de 155 livres de voler hors du pays.

Et bien que l’UFC 249 ait finalement été reporté, Javier Mendez – l’entraîneur-chef de Khabib – est toujours gêné par les critiques injustes auxquelles son champion a été confronté alors qu’il ne faisait que suivre les ordres et attendre un endroit.

“Il n’a pas choisi de s’asseoir”, a déclaré Mendez lors d’un Q&A sur YouTube (via MMA Fighting). «Il vient de rentrer chez lui et il attendait, s’entraînait et attendait un endroit. Il n’a donc pas choisi de s’asseoir quoi que ce soit », a ajouté Mendez.

Initialement, Khabib a quitté San Jose, en Californie, qui était déjà en lock-out, et s’est envolé pour Abu Dhabi sur la suggestion que le combat pour le championnat pourrait y avoir lieu. Quand ce n’était pas le cas, “The Eagle” est ensuite allé en Russie quelques jours avant que Vladimir Poutine ne verrouille le pays. Pour Khabib, cela n’avait aucun sens pour lui de rentrer aux États-Unis au milieu de la pandémie de COVID-19, car il n’avait toujours pas de lieu.

Cela dit, le président de l’UFC Dana White était si borné avec l’emplacement top secret de l’UFC 249 – que nous savons maintenant être le Tachi Palace Resort Casino en Californie – que même les combattants ne savaient pas.

“Ils ne pouvaient pas lui donner d’emplacement et ensuite il ne pouvait pas obtenir la permission. Il n’allait pas être en mesure d’obtenir la permission, alors il n’a vraiment rien laissé de côté », a ajouté Mendez. “Il n’a pas obtenu la permission et il n’a pas obtenu l’emplacement et maintenant nous savons pourquoi il n’a pas obtenu l’emplacement par crainte de fuite. Parce qu’il a fui, regardez maintenant, il n’y a pas de spectacle.

“Il a absolument fait la bonne chose quand on lui a dit d’aller à Abu Dhabi parce que le spectacle allait probablement être là, et ensuite il rentrerait chez lui si cela ne fonctionnait pas, mais c’était le plan, et puis entraînez-vous à la maison et voyez ce qui se passe. »

L’UFC étant suspendu depuis quelques mois, la promotion aura des décisions à prendre concernant Khabib, Ferguson et Gaethje. On pourrait supposer que le congé donne à la promotion la voie claire pour réserver Nurmagomedov contre “El Cucuy” pour une sixième fois, mais Khabib est sur le point de prendre du temps pour le Ramadan et ne reviendra qu’en août ou septembre.

Cela signifie que si “Fight Island” obtient le feu vert dans un mois, l’UFC pourrait très bien procéder avec Ferguson vs Gaethje pour la sangle provisoire, ce qui pourrait mettre le dernier clou dans le cercueil de jamais voir Nurmagomedov contre Ferguson si “The Highlight” retirer le bouleversement.