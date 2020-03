Après le retrait de l’adversaire, Mason Jones affrontera Joe McColgan pour le titre de poids léger vacant chez Cage Warriors 113

Cage Warriors fabrique de la limonade à partir de citrons.

Vendredi, la promotion a annoncé que les meilleurs prétendants légers Mason Jones (8-0) et Joe McColgan (6-2-1) se battront la semaine prochaine au Cage Warriors 113 à Londres pour un titre qui a été annulé à la suite du champion sortant Jai. Herbert a récemment signé avec l’UFC.

Jones et McColgan devaient tous les deux affronter différents adversaires, Jones étant précédemment réservé pour combattre Danilo Belluardo et McColgan pour combattre Rafael Macedo. Cependant, Belluardo et Macedo se sont retirés de la carte, laissant Jones et McColgan à re-réserver l’un contre l’autre.

En 2019, Jones est allé 2-0 avec une paire de victoires à l’unanimité contre Aleksi Mantykivi et Donovan Desmae, tandis que McColgan est également resté invaincu, prenant en sandwich un match nul contre Mehdi Ben Lakhdhar avec des soumissions au premier tour de Robbie Scott et Aldo Cirillo.

Cage Warriors 113 a lieu le 20 mars à Indigo à l’O2. La carte propose désormais trois combats de titre, Samir Faiddine défendant son titre de poids mouche contre Luke Shanks et Morgan Charriere combattant Darko Banovic pour un titre intérimaire de poids plume.

L’événement sera diffusé en direct sur UFC Fight Pass.