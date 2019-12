Après les essais à Hawaï, Braydon Akeo prêt pour un test rigoureux

HONOLULU – Braydon Akeo a impressionné les cuivres Bellator plus tôt cette année lors des essais libres dans son Hawaï natal et a obtenu une place au retour de la promotion à Honolulu.

Mais il n'obtient aucune sorte de lay-up lors de sa première sortie avec la promotion. Akeo (3-0 MMA, 0-0 BMMA) affronte le récent participant au tournoi poids plume Tywan Claxton (5-1 MMA, 5-1 BMMA) au Bellator 235 («Bellator et USO Present: Salute the Troops 2019»), qui prend lieu au Neal S. Blaisdell Center à Honolulu. La carte principale est diffusée sur Paramount et diffuse sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Claxton vient de vivre la première défaite de sa carrière de MMA, un revers de soumission au deuxième tour lors du premier tour du tournoi. Il est un favori 5-1 des cotes dans le combat, ce qui, selon Akeo, le rend encore plus affamé.

Pour entendre Akeo au sujet du combat de vendredi, consultez l'interview complète ci-dessus.

